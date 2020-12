Tre fly fra Storbritannia har landet i Norge søndag - dette er blitt gjort

Ingen krav fra norske myndigheter om testing, men dette ble passasjerene møtt med.

Flere land stenger ned for reisende fra Storbritannia. Byrådslederen i Oslo og Frp-lederen ber norske myndigheter gjøre det samme. Søndag landet det tre fly på Oslo Lufthavn fra London, et av de stedene i landet hvor det er mest smitte.

Norge har foreløpig ikke kommet med noen avgjørelse om grensene skal stenges eller ikke, det opplyser Helse- og omsorgsdepartementets pressevakt til Nettavisen like over klokken 20.00 søndag kveld.

- Bent Høie uttalte tidligere at Helsedirektoratet har fått et oppdrag, og så skal de komme med råd, og så skal myndighetene komme med en beslutning basert på det, sier pressekontakten.

Dette er flyene som ankom Oslo Lufthavn søndag:

14:31: London Stansted (Ryanair, FR1394)

15:41: London Heathrow (British Airways, BA766)

18:18: London Heathrow (SAS, SK806)

På mandag er det ventet to fly fra Storbritannia til Norge.

Kun anmodninger om testing ved ankomst, men ...

Tidligere søndag ble det klart at Helsedirektoratet anmoder alle som kommer til Norge fra Storbritannia om å teste seg ved ankomst. Så lenge man kan vise til en negativ test som er under 72 timer gammel er det ingen krav om å teste seg på ny ved ankomst.

Kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, Trine Melgård, opplyser til Nettavisen at dette er tiltakene som foreløpig er gjort og som er gjeldende:

- Det er blitt sendt ut SMS-er med sterk anmodning om at personer ankommende fra Storbritannia de bør teste seg. Personell om bord i fly på vei til Norge har informert passasjerene om testing. Vi har geosegmentert informasjon gjennom Facebook til nordmenn som oppholder seg i Storbritannia.

... alle må vise til negativ test under 72 timer gammel

- Alle innreisende fra Storbritannia må uansett vise til en negativ covid-19-test som er under 72 timer gammel, og alle som ankommer Norge må 10 døgn i karantene.

- Vi har også hatt kontakt med UD som igjen har gått ut med informasjon i sine kanaler blant annet til ambassadene i Oslo og London. Kommuner med testsentre er informert om oppfordringen om testing. Ellers kan alle finne oppdatert informasjon på helsenorge.no

- Helsedirektoratet har i dag, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og sammen med FHI, anbefalt videre tiltak om karantene, testing og innstramming i unntaksreglene for karantene for reisende fra Storbritannia.

Passasjerer sluset til teststasjon

Til tross for at det ikke er noe krav, opplevde flere personer som TV 2 har snakket med at det ikke var frivillig å teste seg, og at det oppsto lange køer ved teststasjonen.

– Vi opplevde at vi ikke hadde noe valg. Vi ble sluset ned rett fra flyet, ti og ti, til teststasjonen. Vi fikk ikke noe beskjed om at dette var frivillig, sier en passasjer til kanalen.

Helsedirektoratet har ingen kommentar til at folk opplevde at det ikke var frivillig å teste seg. De opplyser til Nettavisen at det er Ullensaker kommune som må svare for det.

Lederen for test-senteret, Yvonne Adolfsen, sier til TV 2 at de fikk en mail fra Helsedirektoratet der de «sterkt anbefalte» at alle fra London ble testet. Så har grensekontrollen tatt jobben med å sluse folk ned til teststasjonen.

Ber norske myndigheter stenge

Søndag kveld gikk byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ut på sin egen Facebook-side hvor han oppfordret regjeringen til å stenge grensen for reisende fra Storbritannia.

– Importsmitte dominerer nesten totalt i Norge nå. Samtidig meldes det nå om at en mutasjon av viruset er løs i Storbritannia, og den er 70 prosent mer smittsom. Den vil jeg ikke ha til Norge! Regjeringen må nå ta grep for å sikre oss, skriver han på Facebook.

Både Frp og Ap mener regjeringen nå må skynde seg og innføre obligatorisk testing på grensene for å hindre at den muterte virusvarianten kommer til Norge.

– Alle som kommer over grensa, bør testes når de kommer til Norge. Dette vil ikke bare redusere sannsynligheten for nye smittetilfeller i Norge, men vi vil også få en bedre oversikt over hvor smitten kommer fra, slik at vi kan jobbe mer målrettet med forebygging, sier partileder i Frp, Siv Jensen til NTB.

Helsepolitisk talsperson i Ap Ingvild Kjerkol sier til NTB at det også er behov for å stramme inn karantenebestemmelsene.

– Nå bør regjeringen legge prestisjen til side. Med nyheten fra Storbritannia i kveld om et nytt mutert virus, er det en enda større gåte at høyreregjeringen nektet å innføre obligatorisk testing ved ankomst fra utlandet, sier Kjerkol til NTB.

