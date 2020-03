Tre i samme familie døde av korona

- Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å ta et personlig ansvar og unngå selv de minste samlinger.

NEW YORK (Nettavisen): Det sier helsekommisær i New Jersey, Judith M. Persichilli, i forbindelse med historien om Grace Fusco (73) og hennes familie.

Grace Fusco (73) var mor til 11 barn, bestemor for 27, og en av tre i familien som nå er døde av koronaviruset. Grace Fusco er et av flere offer for koronaviruset som nå feier over USA i et høyt tempo.

73-åringen er fra New Jersey er en av syv i familien som ble smittet av koronaviruset. Tre av dem er nå døde, inkludert Grace.

To av barna døde før henne

Grace Fusco døde på onsdag denne uken, uten å vite at to av barna hennes hadde dødd av korona før henne, melder New York Times.

Kvinnen var innlagt på CentraState Medical Center i Freehold sammen med fire av sine andre barn, da hun døde. 73-åringen døde bare noen timer etter at hennes sønn døde av det samme viruset. Og bare noen dager tidligere hadde datteren også dødd av koronaviruset, opplyser en familiekilde til avisen.

Den eldste datteren til Grace, Rita Fusco-Jackson (55) døde på fredag i forrige uke, mens hennes eldste sønn, Carmine Fusco (55), døde bare noen timer før henne på onsdagen.

Slektningen og familieadvokaten Roseann Paradiso Fodera sier til New York Times at fire andre barn i familien som er blitt smittet av viruset, fortsatt er innlagt på sykehuset. For tre av dem er tilstanden kritisk.

«Enestående» og «forvirrende»

Paradiso Fodera, som er kusinen til Grace, opplyser at 20 andre familiemedlemmer nå er i karantene og isolasjon, ute av stand til å sørge over de forferdelige tapene sammen.

- Hvis de ikke er i en respirator, så er de i karantene. Det er hjerteskjærende og ufattelig trist. De kan ikke engang sørge slik man vil, sier Paradiso Fodera til avisen.

Virusets angrep på denne familien blir sett på som både «enestående» og «forvirrende», skriver avisen.

- De er unge og de har ingen underliggende sykdommer, sier Paradiso Fodera.

- Smittet i familieselskap

Man regner med at koronasmitten kom inn i familien til Grace Fusco i forbindelse med en familiesamling. En person som hadde vært i kontakt med John Brennan, som døde 10. mars i år - og som man regner med var den første personen på New Jersey som ble smittet av korona, deltok på denne familiesamlingen.

Derfra skal det dødelige viruset har spredd seg videre i familien.

- Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktig det er å ta et personlig ansvar og unngå selv de minste samlinger, sier statens helsekommisær Judith M. Persichilli til New York Times.

Til og med torsdag fem personer fra New Jersey registrert døde av koronoaviruset, og 427 personer i staten er smittet. Totalt er nå 9415 personer smittet i USA, og 150 er døde, viser de siste tallene fra Johns Hopskins Univerity.

