Tre leger har falt fra sykehusvindu i Russland

Tre helsearbeidere i førstelinjen i Russland har falt ut av sykehusvinduer de siste to ukene. To av dem er bekreftet døde.

Nå har arbeidsforholdene til leger og medisinsk fagpersonell i landet under koronakrisen blitt et tema, skriver CNN.

To av helsearbeiderne omkom, mens én, ambulanselegen Alexander Shulepov, fortsatt er lagt inn på sykehus.

De tre hendelsene, som etterforskes av russiske myndigheter, har satt i gang intense diskusjoner i russisk presse og på sosiale medier.

- Alvorlig skadd

Shulepov er nå i en kritisk tilstand etter å ha falt fra et sykehusvindu lørdag i byen Voronesj, litt over 50 mil fra Moskva. Ifølge en lokal TV-stasjon skal han ha falt ut fra et vindu i andre etasje på Novousmanskaya sykehus, hvor han jobbet og mottok behandling etter å ha testet positivt for koronaviruset.

Legen ble lagt inn på sykehus for koronasmitte 22. april, samme dag som han og kollegaen Alexander Kosyakin publiserte en video på netet. Der hevdet de at Shulepov hadde blitt tvunget til å fortsette og jobbe selv etter å ha testet positivt.

Kosyakin på sin side har tidligere kritisert sykehusadministrasjonen på sosiale medier for mangel på beskyttelsesutstyr. Han skal også ha blitt avhørt av politiet for å ha spredd falske nyheter.

- Shulepov er på intensivavdelingen og, så vidt jeg vet, i en alvorlig tilstand. Forrige gang jeg snakket med ham var den 30. april, da vi sjekket inn sammen. Han følte seg fin og gjorde seg klar til å sjekke ut av sykehuset. Så plutselig skjedde dette, og det er ingen forklaringer, men bare mange spørsmål jeg ikke har svar på, fortalte han til CNN.

Tredje på to uker

Mens Shulepov kjemper for livet, døde Elena Nepomnyaschaya, fungerende overlege på et sykehus i den sibirske byen Krasnojarsk.

Hun hadde tilbragte en uke på intensivavdelingen, ifølge en uttalelse fra den regionale avdelingen for helsedepartementet.

Den lokale TV-kanalen TVK Krasnojarsk hevder å vite at Nepomnyaschaya skal ha falt ut av vinduet under et møte med regionale helsetjenestemenn, hvor de diskuterte om de skulle gjøre klinikken til et koronavirusmottak.

Hun skal ha motarbeidet disse endringene på grunn av mangel på verneutstyr på sykehuset, men helsedepartementets regionale helseavdeling benekter disse påstandene i en uttalelse.

24. april døde Natalya Lebedeva, leder for legevakttjenesten i Star City, hovedopplæringsbasen for Russlands kosmonauter, også på et sykehus etter et fall.

Sykehuset som ligger under det federale biomedisinske byrået, sier de behandlet henne for mistenkt koronasmitte da en «tragisk ulykke skjedde». Uttalelsen ble ikke utdypet nærmere, og sykehuset svarte heller ikke på CNNs spørsmål.

«Hun var en ekte profesjonell innenfor sitt felt og reddet menneskeliv hver dag», oppsummerte de.

