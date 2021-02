Tre måneder med sosial nedstenging i Oslo - flere bransjer håper på lettelser

Det er knyttet til spenning Oslos korona-pressekonferanse tirsdag.

Følg pressekonferansen direkte fra klokken 15.00 her:



Håper å kunne skjenke igjen

I dag er det tre måneder siden Oslo ble sosial nedstengt. Siden 10. november har det vært skjenkestopp, og alle treningsstudioene i Oslo måtte stenge. I utgangspunktet skulle nedstengingen vare i tre uker, men i dag viser kalenderen tirsdag 9. februar og det har ikke vært noen lettelser for disse bransjene.

Gang på gang har Oslos byrådsleder Raymond Johansen sagt at «smittetallene er sjefen». De siste ukene har smittetallene vært synkende i hovedstaden, og i går registrerte Oslo kommune sitt laveste smittetall på fire måneder. Dermed er det flere som håper på en åpning snart. Gourmetkokk og restauranteier Ole Jonny Eikefjord er en av dem.

- Vi håper selvsagt at det nå blir tillatt med alkohol. Det er politikerne og helsemyndighetenes ansvar å vurdere hva som er mulig ut fra smittetallene. Men det som er viktig for oss, er at idet vi får grønt lys, må vi få holde åpent. Det nytter ikke å stenge ned igjen om en uke, sier medeieren av blant annet Eik Annen Etage til Nettavisen.

Mutert virus skaper usikkerhet

Beklageligvis har Oslo også registrert flere tilfeller av den britiske virusvarianten, noe som igjen har sendt hovedstaden inn i en usikker og vanskelig situasjon, til tross for synkende smittetall.

- Jeg deler absolutt bekymringen for arbeidsledigheten og for mange utesteder i Oslo. Vi håper å komme med positive signaler om ikke så altfor lenge dersom den positive trenden fortsetter, sa Johansen på forrige pressekonferanse i forrige uke.

