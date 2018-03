I februar i år tok tre menn seg inn i en bolig i Ski der de truet en familie med både skytevåpen og kniv. Nå er de tre siktet for drapsforsøk.

Politiet har etterforsket saken med det utgangspunkt at det dreide seg om et brutalt og alvorlig hjemmeran, men har under etterforskningen fått en annen oppfatning.

– Vi tror ikke lenger på teorien om at dette var et ran. Etterforskningen så langt viser at det handler om forsøk på drap. Videre etterforskning vil avdekke dette, sier Trond Vennatrø i Follo-politiet til Østlandets Blad.

I løpet av den siste uken er tre menn pågrepet av politiet. Ingen av disse er fra Follo-distriktet, men er kjent av politiet fra før. En er i slutten av tenårene, en i 30-årene og den siste i 40-årene. Alle tre er nå siktet for drapsforsøk, og to av dem er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Tredjemann er fengslet i to uker.

Det skal ikke være noen relasjoner mellom de tre og fornærmede, men politiet gikk tidlig ut og slo fast at det ikke dreide seg om en tilfeldig valgt familie. Politiet utelukker ikke flere pågripelser i saken.

