Tre nordmenn er hentet hjem fra Wuhan

Tre nordmenn blir tatt hånd om av norske helsemyndigheter etter å ha blitt hentet hjem fra Kina.

Det bekrefter Utenriksdepartementet overfor NRK fredag.

«Utenriksdepartementet kan bekrefte at tre norske borgere har benyttet seg av muligheten for utreise fra Wuhan sammen med andre europeiske borgere. Reisen ble organisert ved bruk av EUs samordningsmekanisme for krisehåndtering, og gjennom et fellesnordisk samarbeid.»

De tre skal gjennom medisinske undersøkelser for å se om de er friske, opplyser Steinar Olsen i Helsedirektoratet til NRK. De er ikke satt i karantene. Resultatene ventes lørdag.

Grunnen til at de er hentet hjem fra Wuhan er at det var her det nye coronaviruset, som nylig fikk navnet covid-19, først ble oppdaget.

I januar ble det kjent at Utenriksdepartementet jobbet med å få evakuert hjem nordmenn fra Wuhan. Minst én nordmann er tidligere evakuert fra området. 31. januar ble en norsk statsborger hentet med et dansk militærfly, ifølge danske myndigheter.

UD har ikke ønsket å opplyse om hvor mange nordmenn som skal hentes til Norge og har heller ikke full oversikt over tallet på nordmenn om befinner seg i Hubei-provinsen.

