Tre nordmenn siktet etter at internasjonalt nettverk for piratkopiering ble avslørt

Tre nordmenn er siktet etter at et internasjonalt nettverk for piratkopiering av filmer og TV-serier ble avslørt. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kripos bekrefter at tre nordmenn er siktet for brudd på åndsverkloven etter en politiaksjon i flere land mot et av verdens største nettverk for piratkopiering.

Onsdag gikk politiet i USA og 18 andre land til en koordinert aksjon mot nettverket som kalles «The Sparks Group», som på ulovlig vis skal ha distribuert hundrevis av filmer og TV-serier, melder NRK. Norsk politi ved Nasjonalt cyberkrimsenter hos Kripos har vært involvert i aksjonen. – Etter en rettsanmodning fra USA har norsk politi bistått med å ta ned infrastrukturen til gruppen. Det er gjennomført ransakinger ved kontor, og det har blitt tatt beslag i IP-adresser, datautstyr og lagringsmedier i et stort omfang, sier kommunikasjonsrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen til kanalen. Tre menn i slutten av 30-årene og begynnelsen av 40-årene er siktet for brudd på åndsverkloven. Kripos vil ikke opplyse om hvor i landet de siktede har oppholdt seg. De tre mennene blir ikke fremstilt for varetektsfengsling, og det er uklart om de har fått oppnevnt forsvarer. Totalt er det i aksjonen som er en del av en etterforskning som har pågått siden september 2016, tatt ned flere enn 60 servere. Serverne er tatt ned i land som Tsjekkia, Frankrike, Storbritannia og Norge. – Dette er et godt eksempel på hva som kan oppnås om vi jobber sammen over grenser og kontinenter. Gjennom samarbeid mellom amerikanske og europeiske myndigheter har vi slått hardt ned på nettpiratene, sier leder Ladislav Hamran i Eurojust i en pressemelding referert av TT. Ifølge Kripos danske motsvar Søik er også fire danske menn siktet i forbindelse med aksjonen. (©NTB)