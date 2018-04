Tre personer drept i skyting på charterbuss i USA

Tre personer er drept etter en skyteepisode på en charterbuss i Rockford i delstaten Illinois i USA lørdag. Gjerningspersonen er på frifot.

Politiet sier til en lokal TV-stasjon i CBS-nettverket at de ved 3.30-tiden lørdag morgen lokal tid rykket ut til meldinger om skyting i Rockford.

Da de ankom stedet, fant de tre personer døde inne i en privat charterbuss som hadde blitt leid fredag.

Politiet mistenker at gjerningspersonen var en passasjer på bussen, og sier bussjåføren hadde kjørt bussen et stykke før han ringte og påtraff politiet. Nå leter de bredt etter gjerningspersonen.

– Det er åpenbart at det er et individ der ute som har drept tre mennesker, og at vi trenger å pågripe vedkommende, sier Rockfords politisjef Dan O'Shea.



