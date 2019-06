Tre personer hentet opp av sjøen etter flystyrt

Tre personer skal være hentet opp av sjøen etter en flystyrt sør for Mandal.

Et småfly skal ha styrtet i havet og det ble iverksatt leteaksjon etter tre personer. De tre er nå tatt opp av vannet og sendt til sykehus. Flyet var på oppdrag for politiet i forbindelse med en leteaksjonen etter at en person skal ha falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord.

Les: Mann antatt omkommet etter å ha falt over bord fra passasjerferge

Til Nettavisen forteller pressetalsmann ved Hovedredningssentralen Sør-Norge, John Sjursø, at flyet er et lite sjøfly med en motor som har styrtet omkring 11 nautiske mil fra Mandal.

- Flyet ble meldt savnet klokken 16.09 og det ble da iverksatt en leteaksjon. Dette var et sjøfly som var på oppdrag for Agder politidistrikt med tre personer ombord, forteller han.

- Klokken 18.40 meldes det om at de tre er funnet, plukket opp og tatt inn mot land. Helsetilstanden er uavklart, sier Sjursø.

Ifølge HRS ble to personer fraktet til Sørlandet sykehus, mens den tredje personen ble sendt til Oslo, melder NTB.

Tilstanden til de tre personene er foreløpig uklar. Årsaken til flystyrten er heller ikke kjent.

Fædrelandsvennen skriver at det ble satt i gang en større redningsaksjon i området Mandal og Søgne ved 16-tiden. Redningsskøyter fra Kristiansand, Mandal, Farsund og Lillesand skal ha vært i området, i tillegg til kystvaktskipet Nornen, skriver de. Ifølge NRK er ikke flyvraket funnet, men HRS er sikre på at alle om bord er gjort rede for.

Melding om at en mann var falt over bord fra ferja Stavangerfjord kom klokken 00.30 natt til lørdag.

- I forbindelse med søket etter antatt omkommet person som falt over bord fra passasjerferjen Stavangerfjord utenfor Mandal natt til lørdag, ble et småfly – et ett motors fly – på oppdrag for Agder politidistrikt meldt savnet lørdag ettermiddag, skriver politiet i en pressemelding lørdag kveld.

- Det er HRS som har koordinert søket som nå altså har resultert i at helikoptre har funnet tre personer som man antar har vært i flyet. Disse blir nå transportert til sykehus, sier stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl.