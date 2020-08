Tre personer knivstukket etter masselagsmål i Oslo

TRE STUKKET: Et masseslagsmål i Ulvenveien førte til at tre personer ble sendt til sykehus med stikkskader. Foto: Skjermdump / Google Maps

To menn og en dame er knivstukket etter et slagsmål med flere personer i Ulvenveien i Oslo. Alle tre er kjørt til sykehus med uvisst skadeomfang, mens to er pågrepet.

Saken oppdateres! Klokka 14.50 fikk politiet i Oslo flere telefoner om et masseslagsmål i Ulvenveien, ved Økern og Ulven, og sendte raskt flere patruljer til stedet. To personer er så langt pågrepet i saken. - Vi kom til stedet og fikk ganske raskt kontroll på slagsmålet. Det viste seg først at én person var knivskadet, men etter hvert finner vi ut at to til også var stukket. Dermed er det totalt tre som er skadet forenlig med knivstikk, sier operasjonsleder i Oslo-politiet, Christian Krohn Engeseth, til Nettavisen. Han legger til at det er to menn og en dame som er blitt knivstukket. Det skal også ha blitt observert balltre og jernstenger i slåsskampen. - Vi begynner å danne oss et lite bilde av hendelsesforløpet nå og fortsetter etterforskingen, sier Krohn Engeseth videre. Politiet opplyser at en kollisjon mellom to biler i forkant trolig har utløst volden. Det skal ha vært ti-tolv personer som var med i slåsskampen.

