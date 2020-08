Tre personer ligger til overvåking etter grottefesten

Tre personer ligger fremdeles til overvåking på Oslo universitetssykehus etter grottefesten i Oslo natt til søndag. Totalt var 27 personer innom sykehuset.

– I tillegg har legevaktene fått inn mange fra festen i løpet av dagen som har kommet for skjekk. Tilstanden for de fleste som kom til sykehuset, var akutt, men det har også vært et par slengere, sier Fridtjof Heyerdahl, overlege ved CBRNE-senteret ved Oslo universitetssykehus, til NTB.

Har du tips, bilder eller video? Send gjerne til 02060@nettavisen.no!

Flere av personene som kom til sykehuset, var bevisstløse eller hadde nedsatt bevissthet.

Innsatsleder Arve Røtterud og operativ leder helse Hans Christian Jørgensen informerer fra stedet på St. Hanshaugen i videoen under:

- I grevens tid

Heyerdahl forteller at for de mest alvorlige tilfellene kunne det gått enda verre.

– Jeg tror at for de det var mest alvorlig for, var det i grevens tid at de kom seg ut. Hadde konsentrasjonen av kullos vært noe høyere eller tømmingen av lokalet noe forsinket, kunne vi hatt dødsfall, sier han.

Les også: Flere kullosforgiftet etter grottefest i Oslo - 16 prosent oksygen igjen i grotten

– Kullos blokkerer transportstedet til oksygen i blodet. Da får man ikke nok oksygen og cellene lider.

Heyerdahl forteller at den viktigste behandlingen mot kullosforgiftning er å komme seg ut av et rom med høy kulloskonsentrasjon.

– Det er vanskelig å bli forgiftet i friluft, sier overlegen.

Ingen siktelser

Søndag kveld opplyser politiet at det fortsatt ikke er tatt ut noen siktelser i forbindelse med grottefesten.

– Det er ikke tatt ut siktelser per nå, men det vil kunne endre seg, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til NTB.

Les også: Oslo universitetssykehus: Disse må oppsøke legevakt

Det ble opprettet en anmeldelse av festen kort tid etter at nødetatene måtte rykke ut for å berge en rekke personer som var blitt utsatt for kullosforgiftning. Arrangørene av festen står som ansvarlige. Grøndal kunne ikke svare på om også Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, som eier lokalet, er under etterforskning.

Oppfordres til å holde seg hjemme

Nærmere 200 personer deltok på festen i det nedlagte tilfluktsrommet, og til sammen 25 personer ble sendt til sykehus. Helseminister Bent Høie oppfordrer deltakerne til å følge med på om de får symptomer på koronasmitte.

- Jeg håper at de unge menneskene som har vært med på dette, blir tatt godt vare på av dem rundt seg. Jeg oppfordrer dem til å følge nøye med på om de får symptomer på korona og holde seg hjemme og teste seg hvis det skjer, sier han til Dagbladet.

(©NTB)