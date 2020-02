Tre personer siktet for spionasje i Danmark

Tre personer siktet for spionasje til fordel for Saudi-Arabia.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har siktet tre personer for spionasje i Danmark. De tre skal i perioden 2012 til 2018 ha spionert til fordel for Saudi-Arabia.

PET kaller saken kompleks og mener de tre har spionert for saudiarabisk etterretning. De skal ha spionert på danske personer og selskaper, melder dansk TV 2.

De tre skal være ledende medlemmer av ASMLA (Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz), som kjemper for en arabisk stat i i provinsen Khuzestan i sørvestlige Iran, melder Berlingske.

- Det har vært en lang og vanskelig etterforskning, sa PET-sjef Finn Borch Andersen på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Norske TV 2 meldte at en av de siktede var en norsk statsborger, men dette er ifølge NTB ikke riktig. Saken knyttes imidlertid til en norsk statsborger som ble pågrepet og utlevert til Danmark i 2018.

De tre vil tirsdag bli fremstilt for varetektsfengsling.

Saken har tråder til flere land, melder dansk TV 2 og nevner blant annet Nederland. De har de siktet én eller flere personer.

Høsten 2018 var det en omfattende politiaksjon der en norsk-iraner ifølge The Guardian ble pågrepet i Sverige og utlevert til Danmark. Det var svenske Säpo som i oktober foretok pågripelsen av den norske statsborgeren på begjæring av danske PET. Ifølge dansk TV 2 aksjonerte politiet den gangen av frykt for et angrep rettet mot ASMLA-medlemmer i Danmark. Mistanken gikk ut på at iransk etterretning planla angrepet og ville drepe lederen av ASMLA, som var bosatt i Danmark. Iran, som avviste dette, regner ASMLA som en terrorgruppe.

Norske PST bisto sine danske kolleger i forbindelse med etterforskning av attentatplanene den gangen.

Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod har varslet pressekonferanse om saken.

- Alvorlig og komplett uakseptabel sak, skriver Kofod på Twitter.

Det er kalt inn til ekstraordinært møte i Det udenrigspolitiske Nævn (utenrikskomiteen i Folketinget) klokka 16.30.

- Den globale kampen mellom Iran (sjia-islam) og Saudi (sunni-islam) har nå nådd Danmark, skriver Naser Khader, medlem av det danske Folketinget, på Twitter.