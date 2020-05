Tre siktet for å ha lurt penger fra 95-åring i omsorgsbolig

Tre personer er pågrepet av Økokrim siktet for hvitvasking og grovt underslag mot en 95 år gammel kvinne i en omsorgsbolig.

Saken startet da kvinnens bank varslet Økokrim om mistenkelige utbetalinger, skriver NRK.

En kvinne i 50-årene og en mann i 60-årene ble torsdag varetektsfengslet i Oslo tingrett, siktet for grovt underslag ved misbruk av tillit mot en person i særlig sårbar situasjon.

En tredje person er siktet for hvitvasking og ble varetektsfengslet i en tingrett på Østlandet, skriver NRK.

Kvinnen beskrives som en «nær tillitsperson» til 95-åringen, og retten viser til hennes nære tilknytning til omsorgssenteret den eldre kvinnen bor på.

I tingretten heter det at det er sannsynlig at siktede «har benyttet tilgangen til fornærmedes midler til egen, uberettiget vinning uten at fornærmede har vært kjent med dette.»

Kvinnen nekter straffskyld og har forklart at 95-åringen ønsket å dele formuen sin med henne fordi hun ikke hadde arvinger, noe retten ba Økokrim etterforske.

Fra Oslo tingrett heter det også at «retten finner det, under noe tvil, sannsynlig» at mannen i 60-årene har gjort det han er siktet for.

Sven Holden er bistandsadvokat for kvinnen.

