Tre teorier på hvorfor det dør flere i Sverige enn i Norge. Én teori er omstridt

Svensk professor og epidemiolog trekker fram tre avgjørende faktorer på hvorfor det er langt flere koronadødsfall i Sverige enn i nabolandene.

I Sverige er det registrert nesten 8000 korona-dødsfall. I Norge, Danmark og Finland er det henholdsvis 400, 1000 og 500 koronarelaterte dødsfall.

Professor og epidemiolog ved Karolinska Institutt, Jonas Ludvigsson, sier i et videointervju med Expressen at det er tre forklaringer på hvorfor det er flere korona-dødsfall i Sverige enn i nabolandene Norge, Danmark og Finland.

De tre forklaringene er Stockholm, Alpene og innvandring.

Den første teorien er at verken Norge, Danmark eller Finland har en storby på størrelse med Stockholm. Storbyen med nesten én million innbyggere har stor befolkningstetthet sammenlignet med de andre nordiske storbyene.

- Jeg vil si at hovedproblemet for Sveriges dødsstatistikk er Stockholm, sier Ludvigsson til Expressen.

I Sveriges hovedstad er det registret om lag 100.000 smittetilfeller og 3000 dødsfall. Det er spesielt eldrehjem som er hardt rammet i den svenske hovedstaden, noe svenske myndigheter har tatt selvkritikk for.

- Mitt inntrykk er at situasjonen ikke har vært så katastrofal på mange eldrehjem utenfor Stockholms-regionen, sier han.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har også trukket fram befolkningstettheten som en mulig forklaring på at Norge har kommet bedre ut av pandemien enn Sverige. Det gjorde han på en pressekonferanse i starten av desember. Norge og Finland har en befolkningstetthet på henholdsvis 14 og 16 innbyggere per kvadratkilometer, mens Sverige har 24.

Omstridt teori

Den andre forklaringen som fremmes av professor Ludvigsson, er at Sverige har en større andel innvandrere enn de andre nordiske nabolandene. Da Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell uttalte tidligere i høst at innvandring var en faktor til at landet ble så hardt rammet, fikk han sterk kritikk for uttalelsen.

- Pandemien tok av i Sverige på en annen måte enn i våre naboland. Vi hadde en enorm spredning i Stockholm i begynnelsen, som var mye mer lik den spredningen du så i London, Amsterdam og Brussel, som på mange måter ligner mer på Sverige enn våre naboland. Stockholm og disse andre byene har store befolkninger fra andre land, som er viktig, fordi spredningen er større og raskere blant disse befolkningene, sa Tegnell i et intervju med det britiske tidsskriftet New Statesman i oktober, ifølge NTB.

- Det spiller en rolle

Ludvigsson trekker imidlertid også fram Sveriges store andel innvandrere som en faktor.

- Det spiller en rolle. Dels fordi hvis man har vanskeligheter med svensk er det vanskelig å forstå den informasjonen som sendes ut. Mye av den informasjonen som kom, var jo i utgangspunktet på svensk. Det funker så lenge man ser på svensk TV, lytter til svensk radio og leser svenske aviser, sier han.

- Hvis man ikke gjør det, er det litt vanskeligere å få den informasjonen. Dessuten er det sånn at man kanskje i visse grupper har andre boforhold, at man bor sammen på tvers av generasjonene, sånn at det ikke er like lett å la farmor, mormor eller morfar bo separat fra den øvrige familien, sier Ludvigsson til Expressen.

NTB skriver at andelen av befolkningen som har utenlandsk bakgrunn etter svensk definisjon (født utenlands eller født innenlands med to innvandrerforeldre) utgjør om lag en tredel i både Stockholm og Oslo. Nyhetsbyrået viser til statistikk fra det svenske statistikkbyrået SCB og norske SSB.

Tredje forklaring

Det tredje punktet Ludvigsson trekker fram som en viktig faktor for dagens korona-dødsstatistikk, er at hjemvendte skiturister ikke ble satt i karantene etter endt ferie i Alpene i starten av pandemien.

Også her i Norge var det først og fremst skituristene som først brakte med seg koronasmitten inn i landet. Så sent som 6. mars uttalte Tegnell at hjemvendte svensker som kom fra såkalte risikoområder ikke trengte å være i karantene. Det skjedde bare en uke før Norge innførte total nedstigning i hele landet.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få et intervju med Ludvigsson fredag.

