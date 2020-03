Tre tok overdose etter Trump-uttalelse om medisin mot koronaviruset - nå advarer myndighetene i landet

Helsemyndighetene i Nigeria går ut med overdose-advarsel etter Donald Trump-tale.

NEW YORK (Nettavisen): CNN melder også at Helsemyndighetene i Nigeria har gått ut med en advarsel om bruken av klorokin etter at tre personer i Lagos har tatt overdose av stoffet i kjølvannet av Donald Trumps tale om å bruke malariamedisinen i kampen mot koronaviruset.

En talsperson for myndigheten opplyser at tre personer er innlagt på sykehuset etter å ha tatt stoffet, og de ber nå befolkningen om å være forsiktige med å bruke Malariamedisinen klorokin mot koronaviruset, skriver CNN.

Trump: - Hva har vi å tape?

Det var på torsdag i forrige uke at president Donald Trump slo fast at hydroxyklorokin, en velkjent malariamedisin, var godkjent i behandlingen av pasienter som er smittet av koronaviruset.

– Vi skal gjøre medisinen tilgjengelig nærmest umiddelbart, sa Trump og skrøt av det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA).

FDA rykket senere ut og sa at medisinen bare er godkjent til bruk mot malaria, men at den skal testes på koronapasienter.

På lørdag uttalte Trump seg på nytt om malariamedisinen, og sa at at klorokin og hydroxyklorokin bør tas i bruk som medisin mot covid-19.

– Hva har vi å tape? Jeg har en veldig god følelse når det gjelder dette. Vi kommer snart til å finne ut om det virker eller ikke, sa Trump.

– Hva har vi å tape? Jeg har en veldig god følelse når det gjelder dette. Vi kommer snart til å finne ut om det virker eller ikke, sa president Donald Trump om bruken av malariamedisin mot koronaviruset på lørdagens pressebrief. Foto: AP Photo/Patrick Semansky

En person opplyser til CNN at prisen på malariamedisinen gikk opp med nærmere 400 prosent i løpet av kort tid på et et apotek i Lagos.

- Farmasøyten kjente markedet og sa til kundene; «Du vet at Trump sier at dette kurerer kornoaviruset», og så fortsatte prisene å endre seg, sier advokaten Kayode Fabunmi til CNN.

Ore Awokoya, spesialassistent hos helseguvernøren i Lagos, uttalte sent i forrige uke at de i det siste har sett masse meldinger på sosiale medier om at klorokin er en kur for koronaviruset, og at det på enkelte steder i Lagos ikke var tilregnelig.

- Men etter Donald Trumps uttalelsene tok det en helt annen dimensjon, folk endte opp i massive køer foran apoteket for å kjøpe klorokin, sier Ore Awokoya til South China Morning Post.

Nigeria har så langt 90 registrerte tilfeller av koronasmitte.

På mandag deler president Trump også en sak på Twitter om en mann fra Florida som hevder han reddet livet ved å ta i bruk hydroxyklorokin, selv om legene ikke kan bekrefte at det var det som reddet mannen.

- Et fantastisk tidlig resultat fra et stoff som vi vil begynne å bruke i morgen i New York og andre steder, skriver Trump på Twitter.

- Medisinen reddet livet mitt

For meg var det ikke noe tvil om at jeg ikke ville overleve natten, sier Florida-mannen Rio Giardinieri (52) om hvordan han følte seg før han fikk tillatelse til å få malariamedisinen hydroxyklorokin.

- Så for meg er det ikke noe tvil om at medisinen reddet livet mitt, sier han.

Ektepar i USA tok klorokinfosfat

Også i USA går helsemyndighetene nå ut og advarer befolkningen mot bruk av alternative medisiner og husholdningsprodukter for å motkjempe COVID-19.

Det skjer etter at en mann og hans kone er i kritisk tilstand etter å ha inntatt klorokinfosfat, et middel som blant vannet brukes til å rengjøre fisketanker for å ta livet av alger.

I løpet en en halvtime måtte paret innlegges på akuttmottak med store problemer.

Banner Health er et non-profit helsesystem i USA, med base i Phoenix, Arizona. Den driver 28 sykehus og flere spesialiserte fasiliteter over seks stater. Nå går de ut med en kraftig advarsel etter Donald Trumps uttalelser.

- Gitt usikkerheten rundt Covid-19 så skjønner vi at folk prøver å finne nye måter å bekjempe eller behandle viruset, men å selvmedisinere seg er ikke veien å gå. Den siste tingen vi vil ha nå er at behandlingsstedene våre nå mottar pasienter som mener de har funnet en vag og risikabel løsning som kan sette helsen deres i fare, skriver Dr. Daniel Brooks, leder ved Banner Poison and Drug Infgormation Center.

Tester malariamedisin mot korona i Norge

Også i Norge skal man nå tester malariamedisin mot korona, men Legemiddelverket advarer likevel nordmenn mot å ta malariatabletter de finner hjemme uten å rådføre seg med en lege, melder NRK.

Ifølge NRK skal «hydroxyklorokin» og «remdesivir» denne uken testes ut på koronapasienter ved St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger.

– Studier viser at medisinen reduserer antall dager man er syk. Den gjør deg ikke helt frisk av Covid-19, men den reduserer komplikasjoner av sykdommen samt tiden du er syk, sier Nina Skei, anestesioverlege ved Sykehuset Levanger.

Farmasøyt Kateřina Nezvalová-Henriksen uttalte til NRK like før helgen at 1900 pasienter så langt har fått malariamedisinen «hydroxyklorokin» på verdensbasis, men at det er for tidlig å dra konklusjoner på hvordan dette virker.

Samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO)

Testingen av malariamedisiner mot covid-19 som for tiden skjer flere steder i verden er et samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er en del av en internasjonal studie for å teste mulig effekt på koronaviruset.

Det amerikanske medisin- og mattilsynet (FDA) opplyste ifølge NTB i helgen at det har arbeidet tett med andre etater og institusjoner for å se på bruken av medisinen og «avgjøre om den kan brukes til å behandle pasienter med mild-til-moderat covid-19».

Ved Institutt for tropemedisin i Tyskland planlegges det klinisk testing av hydroxyklorokin. Ifølge instituttdirektør Peter Kremsner virker virkestoffet klorokin å ha en tilsynelatende effekt på koronaviruset, som egentlig heter SARS-CoV-2, i reagensrør.

Spørsmålet er hvordan effekten er på ulike mennesker. Ifølge Kremsner har store mengder med pasienter med covid-19 i Italia og Kina blitt forsøkt behandlet med klorokin i svært høye doser og i kombinasjon med mange andre medisiner, slik at det er vanskelig å si hva som eventuelt har hatt effekt og hvorfor.

– Det kan også være at det ikke virker eller til og med gjør skade, sier Kremsner.

