Tre uker med koronatiltak: Trenden er stabil

Først nå får myndighetene oversikt over effekten av den første uken med harde koronatiltak. Mye tyder på at smitten ikke økte. Men den gikk heller ikke ned.

Torsdag var det nøyaktig tre uker siden regjeringen stengte skolene, satte alle utenlandsreisende i karantene og innførte flere andre strenge tiltak for å begrense smitten av koronaviruset.

Ved å se på antall koronainnleggelser på norske sykehus den siste uken, kan man endelig få en pekepinn på hvordan smitten fortsatte å spre seg under nordmenns første uke i koronadvale.

– Det vi ser av tallene i dag, reflekterer smittesituasjonen for kanskje to uker siden. For det tar en uke før man blir så syk at man havner på sykehus, og kanskje mer enn det også, fordi det tar tid fra du blir smittet til du først blir syk, forklarer fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

FALL I POSITIVE PRØVER: Denne figuren hentet fra FHIs dagsrapport torsdag viser antall prøver testet for covid-19 og andel positive prøver. Figuren tar bare med tall fra laboratorier som har rapportert dato for prøvetaking, og figuren er ufullstendig for de siste dagene. Foto: (FHI)

Ikke voldsom vekst

Han konkluderer med at trenden er stabil.

– Det vi kan lese ut av tallene, er at vi den første uken etter tiltakene 12. mars, ikke hadde noen voldsom vekst i smittetilfeller i Norge. Men at det foregikk smitte fra dag til dag, på et stabilt nivå, sier han.

Helsemyndighetene advarer fortsatt mot å senke skuldrene, men har pekt på enkelte positive tegn de siste dagene. Nakstad forklarer hvorfor han mener trenden er stabil:

– De siste dagene har vi hatt rundt 200 nye personer hver dag som har testet positivt. Når det gjelder sykehusinnleggelser, så har tallet ligget på rundt 300 innleggelser til enhver tid, og det tallet har nå gått litt ned det siste døgnet. Vi ser ikke noen kraftig økning på noen ting, men vi ser heller ikke noen kraftig nedgang, sier han.

IKKE KRAFTIG ØKNING: Tallet på sykehusinnleggelser har ligget på rundt 300 innleggelser til enhver tid og har gått ned det siste døgnet. - Vi ser ikke noen kraftig økning på noen ting, men vi ser heller ikke noen kraftig nedgang, sier Espen Nakstad i Helsedirektoratet torsdag. Foto: (Nettavisen)

318 innlagt på sykehus

Nakstad påpeker at det nå også er færre som får intensivbehandling enn tidligere.

– Betyr det at tiltakene har virket?

– Det vil vi se nå etter hvert som dagene går, om disse tiltakene har gitt en effekt ved at vi kan se en fallende trend. Målet er at tallet skal falle sånn at det blir færre med koronavirus i Norge, sier han.

Dagsrapporten fra FHI torsdag viser at det er 318 personer innlagt med koronasykdom på norske sykehus, en nedgang på sju personer fra onsdag. 96 av de innlagte får intensivbehandling. Én uke før lå disse tallene på henholdsvis 266 og 93.

Tallgrunnlaget som nå kommer inn, blir brukt som bakgrunn i rapportene Folkehelseinstituttet og andre ekspertgrupper utarbeider og overleverer til regjeringen og Helsedirektoratet fredag. På bakgrunn av dette skal direktoratet komme med råd til regjeringen, som tidlig i neste uke bestemmer seg for om tiltakene skal endres eller videreføres.

Fakta Koronautbruddet i Norge ↓ 50 personer er døde av covid-19-sykdom. Gjennomsnittsalderen for de 42 døde som torsdag var varslet til FHI, er 84 år. Den yngste er 51 år, den eldste 99.

5.209 personer har fått påvist smitte av koronaviruset, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), oppdatert ved midnatt torsdag kveld – en økning på 274 siste døgn. Gjennomsnittsalderen for dem som var registrert smittet torsdag, er 48 år, og 51 prosent er menn.

55 prosent har fått smitten i Norge. Elleve andre land er opprinnelsessted for smitte: 14 prosent i Østerrike, 6 prosent i Spania og 3 prosent i Italia. For 16 prosent er smittested ukjent.

922 av dem som er registrert smittet, er født utenfor Norge. Personer født i Somalia utgjør den største gruppen med 225 registrerte smittetilfeller.

I alt 318 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus, en nedgang på sju fra onsdag.

180 personer med covid-19 har vært innlagt i intensivenhet. 109 av disse ligger i intensivenhet nå.

239 er innlagt i Helse sør-øst, 42 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Norge og 15 i Helse nord.

Gjennomsnittsalder på innlagte i intensivenhet er 61 år. 76 prosent er menn.

98.587 personer er testet for koronavirus. 5 prosent av testene er positive.

Per fredag 3. april er det 2.883 sykehusansatte i karantene på grunn av koronaviruset. 447 ansatte er registrert smittet, ifølge VG. (Kilder: Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, VG )

Gjør utregninger

I beregningen av smittesituasjonen har det vært mye snakk om det såkalte reproduksjonstallet – altså hvor mange personer hver smittet vil smitte. Folkehelseinstituttet har lagt til grunn at epidemien vil bremses og holdes unna å nå en høy topp dersom dette tallet ligger på 1,3 eller lavere.

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet vil ikke si noe om hva de siste estimatene for dette tallet nå ligger på.

– Det er ikke godt å si. Vi kommer til å lage nye estimater på det som vi leverer inn til departementet på fredag. Vi jobber hele tiden med det, sier han.

Han sier at en rekke faktorer ligger til grunn for de simuleringene de lager av smittesituasjonen, og at de baserer seg på data både fra utlandet og Norge.

Håpet er at reproduksjonstallet etter hvert går nedover.

– Vi forsøker å få det så langt ned mot én som mulig, eller under én da aller helst.

