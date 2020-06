Tre unge demonstranter i 20-årene dømt til døden i Iran

Det er på høy tid at Norge fordømmer grove menneskerettighetsbrudd i Iran.

Dette er en kommentar. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

Sist uke meldte Iran Human Rights News Agency (HRANA) at iransk høyesterett opprettholder dødsdommen mot tre demonstranter som deltok i protestene i Iran i november i fjor.

Disse protestene begynte på bakgrunn av en drastisk økning i bensinprisene, og utviklet seg etter hvert til omfattende protester mot regimet.

Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi og Mohammad Rajabi, er alle i 20-årene.

Fengsel, piskeslag og døden

Den brutale revolusjonsgarden i Iran har dømt de tre til fengsel, piskeslag og dødsstraff. Dommen har vakt sterke reaksjoner fra iranere utenfor Iran og iranere på sosiale medier. Men de iranske myndighetene har ikke offentliggjort dommen.

Det er advokaten til en av de tiltalte som har fortalt om det hele. Men av frykt for myndighetene vil han ikke avsløre sin identitet.

Ifølge Reuters ble 1500 demonstranter drept, og cirka 5000 arrestert i protestene. Dessverre stod det lite om dette i vestlige medier. Det iranske regimet stengte nemlig internett i 4-7 dager da nedslaktingen av demonstrantene foregikk.

Grusomme voldsscener på SoMe

Media trenger fersk informasjon for å publisere nyheter. Videoklipp fra grusomme voldsscener mot demonstrantene lekket senere ut gjennom sosiale medier.

Ifølge revolusjonsdomstolen ble en av de tre, Amir Hossein Moradi, angivelig observert via et overvåkingskamera da han satte fyr på en bensinstasjon.

Han har blitt banket kraftig opp i fengsel, og tvunget til å «tilstå» på iransk statlig TV før han ble stilt for retten.

Senere har det ikke vært noen rettferdig rettssak. Han har ikke fått oppnevnt forsvarer. I rettssakene sitter avhøreren ofte i salen for å skremme.

«Tilstår» på TV for å slippe mer vold

I Iran er det vanlig at regimet slår og torturerer arrestanter for å få dem til å «tilstå» på TV på falskt grunnlag. Dette gjelder også for demonstranter. Dette er en ganske kjent metode for å avskrekke og undertrykke. En rekke fanger, blant annet miljøaktivister, fabrikkarbeidere, studenter, kvinneaktivister, instagram-influencere og atomforskere, har blitt vist fram på TV der de har «tilslått» for å slippe mer vold.

Noen av de som har greid å flykte fra Iran har fortalt om hva slags skrekkelige metoder som benyttes for å få folk til å «tilstå».

Regimet stempler også aktivt de som protesterer som utenlandske agenter - og framstiller dem som medlemmer av ekstreme opposisjonsgrupper.

Mina bai. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Avvist av Tyrkia

Da Amir Hossein Moradi ble arrestert, rømte de to andre tiltalte, Mohammad Rajabi og Saeed Tamjidi, til Tyrkia der de søkte asyl. Regimet hevder at de to var med i den ekstreme opposisjonsgruppen Mojahedin MEK, selv om det ikke ble lagt fram bevis for dette. De ble sendt tilbake til Iran av Erdogans islamist-regime.

Tyrkias håndtering av saken er sjokkerende og uakseptabel.

Fredag sist uke informerte justisdepartementet i Iran at åtte personer i byen Esfehan har blitt dømt til døden for å delta i protestene i november 2019.

Nylig publiserte Amnesty Iran på Twitter torturmetodene brukt mot en av de tre unge mennene for å få ham til å tilstå. Metoden besto av å henge ham fra føttene og slå ham med batonger.

Internasjonal fordømmelse

USAs talskvinne, Morgan Urtagus, fordømte dødsdommen mot de tre unge mennene gjennom en tweet forrige uke. Den iranske forfatterforeningen har også fordømt dommen.

Dessverre har norske myndigheter vært temmelig tause når det gjelder grove menneskerettighetsbrudd i Iran.

Det er på høy tid at Norge nå fordømmer og kraftig protesterer mot slike menneskefiendtlige dommer som dødsstraffen mot disse tre unge mennene.