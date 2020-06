Trekker paralleller til Obiora-saken i 2006

Overdreven maktbruk fra politiets side har også rammet svarte mennesker i Norge. Nå krever organisasjonen ARISE at Politidirektoratet tar tak.

OSLO (Nettavisen): En av arrangørene bak George Floyd-markeringen i Oslo fredag, organisasjonen ARISE, trekker paralleller mellom hendelsen i Minneapolis 25. mai og skjebnen til Eugene Obiora som døde av kvelning da politiet pågrep ham etter en ordensepisode i Trondheim i 2006.

«Obiora kunne heller ikke puste», er overskriften på et opprop som fredag har samlet over 6500 underskrifter.

Les også: Raser mot demonstrantene: - Uakseptabelt

- Min første tanke da jeg så bildene fra Minneapolis var «here we go again». Jeg ville først ikke se videoen, sier Babu Katembo, talsperson for ARISE og initiativtaker og deltaker i demonstrasjonen i Oslo.

RYSTENDE BILDER: Opptaket av pågripelsen i Minneapolis der George Floyd trygler om hjelp og sier han ikke får puste har gått verden over. Floyd døde i politiets varetekt etter at en politibetjent, som brukte kneet sitt til å holde ham nede, holdt ham i dette grepet i om lag åtte minutter. Foto: Twitter

Han mener det er naivt å tro at det som skjer i USA ikke har paralleller i det norske samfunnet. Obiora-saken i 2006 er en av sakene som har reist debatt om brutale politimetoder og forskjellsbehandling basert på hudfarge her hjemme.

Les også: Tusenvis i George Floyd-markering foran Stortinget

STORT OPPMØTE: Flere tusen mennesker møtte opp foran Stortinget fredag 5. juni for å markere George Floyds dødsfall i Minneapolis. Hovedparolen er «We can't breathe» - vi får ikke puste. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)





Kritiserte bruk av mageleie

Ingen personer ble stilt til ansvar i Obiora-saken, men Sivilombudsmannen kom til at politifolkene som pågrep 48-åringen ikke hadde nødvendig kunnskap om farene for kvelning ved bruk av mageleie og mente politifolkene burde hatt denne kunnskapen. Konklusjonen var at Norge hadde brutt Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 2. Saken endte også med at staten betalte en erstatningssum til Obioras etterlatte.

DØDE: Det utløste protester og fakkeltog da Eugene Obiora døde under en pågripelse i Trondheim høsten 2006. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)





«Vi krever at myndighetene i Norge tar et alvorlig oppgjør med politiets overdrevne bruk av makt samt den institusjonelle rasismen som rammer svarte mennesker i Norge!» står det i oppropet fra ARISE.

Kravet er at Politidirektoratet stanser praksisen det som omtales som «stopp og sjekk» fram til det er innført en obligatorisk dokumentasjonsordning.

- Oppleves som krenkende

- Politiets praksis med å stoppe og kontrollere er noe mange ungdommer med utenlandsk bakgrunn opplever som krenkende. Dette er noe som må adresseres. Kravet om en kvitteringsordning har vært der lenge, men er ikke blitt fulgt opp, sier Babu Katembo.

ARISE krtiserer at politiet stoppe hvem som helst hvor som helst og be om legitimasjon eller kroppsvisitere uten at det registreres i deres systemer». Ifølge organisasjonen forverres problemet av raseprofilering.

«Minoritetsungdom selv under 16 blir dratt med ned til politistasjonene og blir holdt der i timesvis uten at foreldrene blir varslet», heter det i oppropet.

Katembo peker videre på det han kaller strukturelle diskrimineringsmekanismer i samfunnet, som at utenlandske navn havner bak i køen i søknadsprosesser.

- Dette reduserer mange av oss til annenrangs borgere, sier han.

- Største siden Benjamin-markering

Asta Busingye Lydersen (49) var med og bygget opp en antirasistisk organisasjon i Norge på 1990-tallet. Hun sier dette om markeringen foran Stortinget fredag (se video):

- Jeg tror at dette er den største antirastiske mobiliseringen siden Benjamin Hermansen ble drept i 2001. Jeg er stolt og rørt. Men endringer kommer ikke gratis. Vi må jobbe for det og kjempe for det.

Lydersen sier det nå er en ny generasjon antiraster som er drivkraften, men at hun står bak og heier.

- Dette er historisk. På 1990-tallet var det lite gehør. Vi ble latterliggjort og kalt for ekstremister. I dag er det en helt annen forståelse for at rasisme er en kraft som lever og som bare alle vi i fellesskap kan kjempe mot, sier hun til Nettavisen.