Trekker tilbake hasj-bot mot 15-åring som anmeldte overgrep

- Dette forelegget skulle ikke vært gitt.

En 15 år gammel jente fikk bot i posten på 4000 kroner etter at politiet fant bilde av hasjrøyking på jentas mobil. Mobilen hadde politiet fått tilgang til etter at jenta anmeldte et overgrep fra en jevnaldrende gutt.

Anmeldelsen om overgrep ble derimot henlagt etter bevisets stilling.

Nå melder VG at statsadvokaten har trukket tilbake boten.

– Jeg tok kontakt med politiet og ba om en redegjørelse. Etter å ha fått en forklaring, henla jeg saken etter straffeprosesslovens bestemmelse om at påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, sier førstestatsadvokat Anne Margrete Katteland til avisa.

Ifølge Katteland ønsker ikke myndighetene å sende et signal om at ofre i straffesaker skal frykte å forfølges for mindre alvorlig kriminalitet.

