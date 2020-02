Trenger du nytt pass? Vær obs på dette

I april blir det slutt på drop-in-timer i Oslo for å få nytt pass.

Oslo-politiet øker bemanningen ved sine passkontor på Grønland og i Sandvika.

Samtidig strammer de inn drop in-tilbudet.

Fra og med 15. april vil det i Oslo kun være mulig med forhåndsbestilt time for søknad om pass.

Det vil derfor ikke lenger være mulig med fysisk oppmøte til drop-in.

- Vi ønsker likevel å tilby en god løsning for de som trenger nytt pass, også når det haster å få time. Fra 15. april legger vi derfor ut et begrenset antall ekstra timer per dag på våre nettsider, sier leder ved passavsnittet, Lars Borge Blomquist, i en pressemelding.