Treningssentrene håper på åpning raskt etter 27. april

Treningssentrene er utålmodige etter å gjenåpne.

Alle treningssentre i Norge måtte stenge 12. mars, og det er uvisst når de får gjenåpne.

Det bekymrer lege Arne Instebø, som er daglig leder i Norsk Treningshelse som eier Family Sports Club. Det er Norges neststørste treningskjede med 58 sentre.

- Håper å åpne snart

- Vi venter i spenning på klarsignal fra myndighetene og håper å åpne så snart som mulig etter 27. april, sier han til Nettavisen.

Han tror utviklingen med hensyn til smittetall vil avgjøre.

- Når det nå åpnes for fysioterapeuter og frisører, har vi forhåpninger at treningsbransjen står for tur. Virke jobber med bransjekrav som skal imøtekomme nye restriksjoner, sier han.

Instebø ser ikke restriksjonene som noe problem og retter et spark til myndighetene.

Lege Arne Instebø mener treningssentrene bør åpne raskt.

Spark til myndighetene

- De er naturlig nok flinke til å snakke om restriksjoner, men de snakker lite om hvor viktig det er å holde kroppen i form - gitt tiltakene – være aktive, spise sunt, sove godt og ta vare på helsen sier, sier legen og blir engasjert:

- Vi vet hvor viktig det er å trene for å ha motstandskraft mot infeksjon og sykdom generelt, så det ensidige fokuset på smitte og restriksjoner, frykter jeg kan få konsekvenser for folkehelsen på sikt.

- Bør gjenåpne raskt

- Hvor utålmodige er deres medlemmer etter å komme i gang?

- Vi er alle utålmodige. Dette er en vanskelig situasjon for alle oss i treningsbransjen. For hver dag som går, blir det verre, sier Instebø.

Hans kjede tilbyr online-løsninger og PT-er ute, som er populært.

- Det viser at mange av oss har lyst til å trene! Treningssentrene er en viktig arena for det, mange av dem har mye plass, så dette bør være mulig å gjenåpne raskt.

Sats stengte 250 sentre i Norden

Nordens største treningskjede Sats har 76 sentre i Norge, begrunnet stengingen slik:

- Vi har tatt beslutningen om å stenge alle vår SATS-senter i hele Norden, 250 sentere. Det gjør vi for å bidra til å minske risikoen for smittespredning, sa nordisk kommunikasjonssjef for SATS, Malin Selander, til Nettavisen da.

Landssjef i Sats Norge, Wenche Evertsen, sier til Nettavisen at de er utålmodige etter å gjenåpne.

- Vi håper det kan skje så raskt som mulig og samarbeider godt med Virke trening og myndighetene for å lage en bransjestandard som skal sikre at det blir trygt å gjenåpne, sier hun.

Wenche Evertsen håper Sats raskt kan åpne dørene til innendørstrening igjen. Foto: Sats

- Mange beveger seg mindre og spiser mer

Evertsen sier det er utfordrende tider for bransjen og håper de raskt kan få en oppstartdato.

- Vårt samfunnsoppdrag, bidra til en god folkehelse, er viktig. Vi vet nå at mange beveger seg mindre og kanskje spiser litt mer enn før, så Sats og andre treningssentre er viktige arenaer for folk i denne krevende perioden, sier hun.

