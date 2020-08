Trettebergstuen mener Giske får toppverv for tidlig

Det er for tidlig når Trond Giske velges til fylkesleder i Trøndelag på helgens årsmøte, mener Anette Trettebergstuen, som leder Aps kvinnenettverk.

Hun uttaler seg om saken til VG og TV 2 etter et innlegg fra Ellen Reitan, som tidligere var leder i Trondheim AUF.

I innlegget på nettstedet Trønderdebatt tar Reitan et oppgjør med ukultur i Trondheim og Trøndelag Ap og skriver det er «utallige situasjoner jeg burde varslet om».

– Det er rystende og vond lesning. Jeg er glad for at de som har opplevd slike ting, sier fra og berømmer henne for det, sier Trettebergstuen til VG.

– Det at hun, og mange andre, nå reagerer sterkt på at Giske får et verv, understreker det jeg har uttalt tidligere: Det er for tidlig. Det er lett for andre som ikke har opplevd noen ukultur selv å mene at man skal legge ting bak seg, men for dem som har stått midt i det, hatt negative erfaringer selv eller varslet, oppleves dette som et nytt slag i trynet, sier stortingspolitikeren til TV 2.

En enstemmig valgkomité innstilte denne uken tidligere Ap-nestleder Trond Giske som ny fylkesleder i Trøndelag Ap. Valget skjer på årsmøtet i fylkeslaget til helgen.

