Triana Iglesias venter barn

«Paradise Hotel»-programlederen venter sitt første barn.

Det avslører Iglesias selv på Instagram tirsdag.

- 5 år med denne fantastiske sjelen ved min side. Gjennom tykt og tynt, skriver Iglesias til et bilde av seg selv og forloveden, musiker Mikael Gabriel, og røper videre at to snart blir til tre.

Triana Iglesias har lang fartstid som modell, og har de siste årene vært å se som programleder for «Paradise Hotel». Hun har ledet programmet siden 2009.

I fjor slapp hun også til manges overraskelse en cover-versjon av 90-tallshiten «Bailando».

Hun og Gabriel forlovet seg sent på året 2016, avslørte hun også da på Instagram.

Paret