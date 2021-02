Trillinger fanget opp av babymonitor mens de snakker til et potensielt spøkelse

En video som tilsynelatende viser tre jenter snakke med et spøkelse går viralt.

I januar overhørte trillingmoren Caitlin Nichols (25) de to år gamle døtrene sine, Hays, Millie og Presley, snakke inne på soverommet sitt i Georgia i USA.

Hun sjekket derfor babymonitoren, og så at døtrene tilsynelatende pratet mot veggen, skriver Daily Mail Online. Nå går klippet fra hendelsen viralt.

Se den skumle videoen her:

Snakker med og slår etter noen

I det fem minutter lange klippet kan man tydelig se de tre jentene snakke med noe som ikke fanges opp av kameraet.

En av jentene peker på noe hun ser, og de to andre legger merke til det samme. De forsøker også å løpe mot det de ser, og å treffe det. En av jentene slår også med knyttneven og sier «I ansiktet ditt» («In your face»), mens hun prøver å slå etter den usynlige figuren. Jentene løper frem og tilbake, og forsøker å hoppe opp på og slå noe.

Etter en stund gjemmer jentene seg bak skapet sitt før en av dem kommer ut igjen og peker på veggen.

– Liker du sengene våre, spør en av jentene.

– Du har et problem, skriker en av de andre.

Moren skal også ha hørt jentene si: «Jeg er sint på deg» igjen og igjen, mens de så mot veggen, skriver Daily Mail Online.

Ser fremdeles noe i rommet

Moren har ikke opplevd lignende flere ganger, men hun påstår at tvillingene i etterkant har våknet opp midt på natten, og fortalt at de ser et monster på det samme stedet som de tidligere pratet til, ifølge Daily Mail Online.

Hun sier at det tidligere har foregått skumle hendelser i rommet. Leker skal blant annet ha startet av seg selv mens jentene har sovet.

