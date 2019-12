Trine Eilertsen ansatt som ny sjefredaktør i Aftenposten

Trine Eilertsen (50) er ansatt som ny sjefredaktør i Aftenposten etter Espen Egil Hansen, som gikk av tidligere i desember.

Siden 2014 har Eilertsen arbeidet som politisk redaktør i avisa.

I 2008 ble hun sjefredaktør i Bergens Tidende, en stilling hun hadde til hun flyttet til Oslo i 2012.

Tilbake i Oslo ble hun politisk kommentator i NRK fra 2013 til 2014, da hun altså gikk til Aftenposten. Der har hun blant annet vært med å lage podkasten Aftenpodden.

– Da jeg begynte som økonomijournalist i BT, sa en erfaren kollega: Det er bare én avis du trenger for å vite hva som skjer i Norge: Aftenposten. Aftenposten hørte hjemme i lørdagshaugen av aviser hjemme hos oss da jeg vokste opp og har alltid vært der. At jeg nå skal få lov til å lede dette mediehuset, gjør meg stolt - og veldig glad, sier Trine Eilertsen.

Det er kun en uke siden avtroppende sjefredaktør Espen Egil Hansen varslet sin avgang fra Aftenposten.

– Jeg er utrolig glad for at Trine Eilertsen har takket ja til jobben med å lede Aftenposten videre. Hun er en bunnsolid medieleder med lang erfaring, og hennes sterke stemme i offentligheten engasjerer svært bredt. Hun er dessuten en tydelig leder, og kombinasjonen av disse egenskapene er jeg sikker på at vil komme Aftenposten til gode, sier Siv Juvik Tveitnes, styreleder i Aftenposten, og konserndirektør for nyhetsmediene i Schibsted i en pressemelding.