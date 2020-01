Trine Skei Grande: - Raja må prøve å gjøre en god jobb som statsråd

Venstre-lederen har tatt inn sine to tøffeste utfordrere i regjering.

STATSMINISTERBOLIGEN (Nettavisen): Den ferske kunnskapsministeren Trine Skei Grande har gitt slipp på en nestleder i regjering - og i stedet fått inn to menn som utfordrer henne i kampen om å bli ny leder i Venstre.

- Venstre har både fått Raja og Rotevatn inn i regjering. Var det begge eller ingen?

- Jeg synes det er kjempebra at begge sa ja da jeg ringte og spurte om de ville ta på seg jobben. Vi skal både bygge fremtiden, utvide bredden og jeg tror mange i Venstre er glad for å se begge to der, sier Skei Grande til Nettavisen.

- Vi har hatt noen smeller

- Du har hatt et anstrengt forhold til Raja, hvordan er det nå?

- Vi har hatt noen smeller opp gjennom tidene, så har vi lagt det bak oss, og nå er vi veldig glad for å jobbe sammen, svarer hun.

Nøkkeloverrekkelsen i Grubbegata fikk frem tårene hos dem begge.

Abid Raja vant blomsterkonkurransen på Slottsplassen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Vil Raja måtte legge bånd på seg som statsråd?

- Han må prøve å gjøre en god jobb som statsråd , og jeg tror han er veldig motivert for det, sier Venstre-lederen.

Se video-intervju med Knut Arild Hareide her:

- Håper han tør å være frittalende

- Vi kjenner Raja som en frittalende politiker. Vil han kunne være det i den nye rollen?

- Jeg håper han tør å være frittalende når han skal snakke for kulturfeltet, så håper jeg han er kjempemotivert for å ta over et viktig område; både kultur og likestilling. Det har ikke vært så mange mannlige likestillingsministre, og i alle fall ikke med hans bakgrunn, så jeg håper han kommer til å legge et nytt trøkk på det feltet.

- Med alt som skjer, hvor mye tenker du på den pågående lederprosessen i Venstre?

- Jeg prøver å gjøre en best mulig jobb der jeg er, uavhengig av hva som diskuteres i avisene.

Som idrettsminister fikk Raja et klart råd fra sjefen, statsministeren:

- Nå skal du se på og heie, ikke delta selv slik du er så glad i.

Abid Raja ble rørt til tårer da han fortalte om veien frem til han er en del av landets regjering: - Det er en drøm som går i oppfyllelse. Foto: Heidi Schei Lilleås

Har fortsatt lyst til å bli leder

Raja uttalte seg klinkende klart:

- Jeg stiller meg helt og fullt bak Trine som leder, sa han da han fikk spørsmål om hvorvidt han ville utfordre henne som leder etter å ha overtatt nøkkelen hennes.

For - han har stilt «stilt sin plass til disposisjon» for valgkomiteen - og det står ved lag.

- Da samtalene skal jeg ta med valgkomiteen og ikke her, sa han under nøkkeloverrekkelsen.

Venstre landsmøte avgjør den nye lederkabalen på sitt landsmøte like etter påske, 17. til 19. april.

6. mars kommer valgkomiteen med sin innstilling.