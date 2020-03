Trine Skei Grande går av – trekker seg som partileder og statsråd

Tar heller ikke gjenvalg til Stortinget.

Venstre-lederen varsler nå at hun trekker seg som leder i partiet. Hun velger også å ikke stille til gjenvalg, slik en enstemmig valgkomité har foreslått. Samtidig forlater hun regjeringen allerede nå, og sier nei til gjenvalg til Stortinget.

Næringsminister Iselin Nybø sier til Nettavisen at hun ble informert om avgjørelsen søndag.

– I løpet av helgen har jeg kommet til at det beste er at noen andre slipper til, selv om jeg ikke vet hvem det er, sier Venstre-lederen til VG.

Utmeldinger i protest

– Senere i dag kommer jeg til å ringe valgkomiteens leder og si at de må lage en ny innstilling. Jeg tror ikke lenger at jeg kan bringe dette sammen, slik jeg hadde håpet. Nå må valgkomiteen lage en ny plan, sier Trine Skei Grande til avisen.

Senere onsdag skal hun ha et telefonmøte med sentralstyret, der de blant annet skal diskutere om landsmøtet i april skal utsettes.

I forrige uke kom Venstres valgkomité med sin innstilling til ny ledertrio i partiet.

Det er mange som er klare for å ta stafettpinnen videre sier Venstre-topp og næringsminister Iselin Nybø til Nettavisen:

Komiteen foreslo at Trine Skei Grande skulle fortsette som partileder. Samtidig ble klimaminister Sveinung Rotevatn og kulturminister Abid Raja foreslått som nye nestledere.

Tidligere denne uken meldte NTB at 17 personer hadde meldt seg ut av Oslo Venstre i protest.

– Overrasket og sjokkert

Unge Venstre har tidligere uttalt til Nettavisen at de ønsket å vrake Trine Skei Grande.

Abid Raja ble trukket fram som en mulig lederkandidat i februar.

– Det er mange dyktige folk i partiet, og Abid er definitivt blant dem. Vi vil støtte den neste ledelsen av Venstre uavhengig av hvem som velges, sa nestleder i Unge Venstre Ane Breivik til Nettavisen den gang.

Det blir likevel ingen champagneflasker som sprettes i ungdomspartiet i dag:

– Jeg skal ikke feire i dag, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til Dagbladet onsdag.

– Jeg er overrasket og sjokkert. Men jeg tror likevel dette er et helt riktig valg, gitt situasjonen i partiet. Det er selvfølgelig vemodig å se Trine gå av. Men det er også helt riktig å gi plass til fornyelse på toppen av partiet, sier Sondre Hansmark til avisen.

– Trist



Nestleder Haakon Riekeles i Oslo Venstre mener måten lederskiftet skjer på er trist.

TRIST: Nestleder i Oslo Venstre, Haakon Riekeles, synes måten lederskiftet skjer på er trist. Foto: Venstre

– Det er trist at lederskiftet skjer på denne måten, og at Trine også trekker seg som statsråd. Nå gjelder for partiet å samle seg og komme videre, sier han til Nettavisen.

De som meldte seg ut i protest, meldte seg i hovedsak ut fordi de var misfornøyd med forslaget om at Skei Grande skulle fortsette som partileder, opplyste Haakon Riekeles til VG denne uken.

Raja får støtte fra populær Venstre-ordfører

Abid Raja bør bli ny leder av Venstre, mener Alfred Bjørlo, Venstres populære ordfører i Stad kommune.

– I den situasjonen vi er i nå, er Abid den rette til å bli leder. Ikke minst fordi Sveinung har kolossalt viktige oppgaver foran seg som klimaminister de neste årene, sier Bjørlo

Sveinung Rotevatn og Abid Raja er de to som ofte har vært nevnt som de fremste utfordrerne til ledervervet.

Bjørlo er innstilt av valgkomiteen som direktevalgt representant til landsstyret.

Venstres landsmøte skulle etter planen arrangeres på Gardermoen helgen 17. til 19. april. Her skulle en ny ledertrio bli valgt, men hva som skjer nå gjenstår å se.