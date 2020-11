Trine Skei Grande gir ytre høyre skylda for intim skandalehistorie

Trine Skei Grande mener krefter i ytre høyre publiserte en gammel historie om intim kontakt i en kornåker for å forsøke å holde Venstre ute av regjeringen.

I en ny bok kommer den nylig avgåtte Venstre-lederen inn på den såkalte kornåker-saken fra januar 2018, som eksploderte mens Grande satt i regjeringsforhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet på Jeløya.

Hun beskriver saken i ett av kapitlene med tittelen «Et stormløp fra ytre høyre», der hun hevder at publiseringen var motivert av «et sterkt ønske fra ytre høyre om å holde Venstre ute av regjering».

«Du trenger ikke være spesielt konspiratorisk anlagt for å skjønne at når dette dukker opp akkurat under regjeringsforhandlingene, så ligger det en politisk agenda bak», skriver Grande i boken «Oppreist» som lanseres fredag på Aschehoug.

Vil ikke omtale sladder

Grande skriver at hun ikke ønsker å skrive om selve historien, som handler om intim omgang med en ung mann i en kornåker under bryllupsfesten til Sp-nestleder Ola Borten Moe i Trøndelag i 2008.

Dette fordi hun mener denne typen historier ikke hører hjemme i offentligheten, og at hun ikke vil «bidra til å legitimere at rykter og sladderhistorier skal behandles som noe annet enn det de er.»

Saken ble først publisert på nettstedet Resett, mens de etablerte mediene holdt seg unna i starten. Grande beskriver at ryktene på sosiale medier etter hvert ble så heftige at hun valgte å gi et intervju til Aftenposten for å prøve å «parkere de verste anklagene mot meg».

Hun erklærer imidlertid at intervjuet var en tabbe, fordi det førte til en åpning for at resten av pressenorge kunne skrive om saken, noe Grande beskriver som «det verste trøkket jeg har opplevd».

– Ville publisert uansett parti

Redaktør i Resett Helge Lurås sier nettstedet ville publisert saken uavhengig av parti og kjønn.

– Jeg registrerer at Trine Skei Grande fortsatt ikke reflekterer over hvorfor dette ble en så stor mediesak, skriver han i en epost til NTB.

Han mener hendelsen, som skjedde mens hun var stortingsrepresentant, viste at Grande hadde dårlig dømmekraft, og dermed var den svært relevant da hun var aktuell for å tre inn som statsråd. Lurås mener historien ville gjøre Grande sårbar som statsråd, slik at hun måtte informere statsministeren om den før hun tiltrådte.

– Resett pløyde nok litt ny mark i måten vi presset på i denne saken, men når vi først fikk hull på byllen, kom de andre mediene på banen. Det viste tydelig at dette var en sak som hadde offentlighetens interesse, skriver Lurås.

Kritisk til Ola Borten Moe

Grande tar også et oppgjør med Sp-nestleder Ola Borten Moe, som hun anklager for å ha sparket liv i saken igjen for å avlede oppmerksomheten fra en ubehagelig sak han selv hadde fått i fanget: Den såkalte «hyttetur-saken» der tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete hadde mottatt en grov melding fra noen på en hyttetur der han var en av deltakerne.

Borten Moe skrev et langt Facebook-innlegg om saken samme dag som Grande skulle holde pressekonferanse i forkant av Venstres landsmøte.

Ola Borten Moe avviser på det sterkeste at Facebook-innlegget var et forsøk på en avledningsmanøver fra Liv Signe Navarsete-saken.

– Det var nødvendig å stå opp for en i familien som det hadde blitt spredd usanne og diskrediterende rykter om. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Borten Moe til NTB.