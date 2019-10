Trine Skei Grande om lederkampen: - Det ville vært mye kjipere

Venstre-toppenes skjebne er opp til valgkomiteen. Fredag kveld møtes de.

FORNEBU (Nettavisen): Ingen valgkomité får så mye oppmerksomhet som Venstres akkurat nå.

- Møtet finner sted på hemmelig sted, spøkte valgkomiteens leder, Per A. Torbjørnsen overfor Nettavisen.

Men neida, klokken 17 møtes de på Fornebu, i forkant av Venstres landskonferanse.

- Jeg gleder meg veldig. Det er rekordpåmelding. Folk er veldig opptatt av å komme i gang med å diskutere politikk, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til Nettavisen på vei inn til møtet.

- Noe annet ville vært mye kjipere

- Hvordan ser du på det at så mange har lyst på jobben din, Trine?

- Det må vel være bra at det gror etter meg. Det ville vært utrolig mye kjipere hvis det var en jobb ingen hadde lyst på, sier hun.

- Valgkomiteen skal levere sin innstilling 6. mars. Tenker du at det er lenge til?

- Det skal vi klare fint, sier hun.

Da fristen gikk ut 20. oktober, hadde både Trine Skei Grande, Terje Breivik, Ola Elvestuen, Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby sagt at «de stiller sine plasser til disposisjon».

Guri Melby har lyst på en plass i den nye Venstre-ledelsen. Foto: Heidi Schei Lilleås

Melby om rivalisering: - Litt opp til oss

Guri Melby er en av de mange lederkandidatene.



- Hva tenker du om at så mange har lyst til å bli leder i Venstre?

- At så mange har lyst å være med i ledelsen i Venstre, mener jeg er et godt tegn. Det betyr at folk synes dette er et spennende sted å være, at vi har stor påvirkning og at vi jobber med relevant politikk, sier Melby til Nettavisen.

- Kan det skape rivalisering dere imellom?

- Det er litt opp til oss hvordan vi håndterer denne situasjonen. Jeg tenker at det har vi alle muligheter til å håndtere veldig fint, så det håper jeg vi gjør.

- Hvordan skal dere unngå at det skjer?

- Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å fokusere på politikk, hva vi kan gjøre for å dra partiet i riktig retning og Norge i en grønnere, mer liberal retning. Så lenge vi fokuserer på politikk og de politiske sakene, tror jeg dette går bra.

Abid Raja har skyhøye ambisjoner for Venstre. Foto: Heidi Schei Lilleås

Abid Rajas løsning: - Får vi det til, når vi et tosifret nivå

Nettavisen spurte Raja om hvor lyst han har til å bli ny leder i Venstre:

- Jeg har stilt meg til disposisjon for valgkomiteen og har veldig lyst til å gjøre en god jobb for Venstre. Så må valgkomiteen og landsmøtet avgjøre hvilken posisjon det er, sier Raja til Nettavisen.

Hans løsning på hvordan Venstre skal komme seg opp av hengemyra er:

- Jeg mener vi skal gjenfinne det politiske sentrum. Det er der Venstre står stekt. Der er det er stort rom å manøvrere i. Så må vi være på lag med klima, men vi må også være tro mot vår sosial-liberale sjel og da handler det om de rause, gode sakene, sier Raja.

Og ambisjonene er svært langt unna dagens nivå:

- Vi skal spille på lag med by og bygd i hele Norge, og klarer vi det, kan vi nå et tosifret tall på meningsmålingene.

Leder i valgkomiteen, Per A. Torbjørnsen, i samtale med nestleder Terje Breivik - som også vil fortsette i Venstre-ledelsen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- 6. mars er siste frist

6. mars skal valgkomiteen levere sin innstilling:

- Det er aller siste frist, presiserer leder i valgkomiteen, Per A. Torbjørnsen, overfor Nettavisen.

Lederkabalen i Venstre skal avgjøres på landsmøtet 17. til 19. april.

Statsråd Iselin Nybø hastet smilende inn til møtet, men ville ikke si noe på veien. Foto: Heidi Schei Lilleås

Øvrige medlemmer i Venstres valgkomité er: