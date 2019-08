Trine Skei Grande: Sier ja til bompengeskisse

Venstre sier ja til bompengeskissen.

Fredag klokken 23 bekrefter partileder Trine Skei Grande at partiet sier ja til Ernas skisse.

- Dette har vært en selsom prosess, sier en presset og gråtkvalt Venstre-leder i møte med pressen.

Hun legger ikke skjul på at hun misliker sterkt prosessen slik den har vært.

Kjenner ikke alle konsekvensene

- Dette burde vært tatt i budsjettet, hvor vi får helheten sier Grande, tydelig irritert.

Onsdag møtes de fire partiene nemlig til budsjettkonferanse, og Grande innrømmer at hun har måttet si ja uten å kjenne alle konsekvensene.

Etter at Frps landsstyre sa ja til en skisse søndag, la Venstre frem sin egen skisse onsdag - og ingen av dem fikk gjennomslag.

Fredag kveld satte statsministeren foten ned - med sitt ultimatum.

- Økt kollektivsatsing

På spørsmål om hun føler seg som en vinner eller taper, svarer Grande:

- I kveld føler vi at vi har vunnet, for kollektivsatsingen økes, men prosessen har vært dårlig. Vi liker ikke måten dette samarbeidet har vært og liker ikke at det stilles ultimatum.

- Det viktigste for oss er at nullvekstmålet står fast - at all trafikkvekst i byene skal tas ved sykkel, gange og kollektiv – og satsingen på kollektivtilbudet, fortsetter Grande.

Hun og de andre partilederne hadde frist til mandag, men ved 23-tiden fredag ble det klart at alle har gitt sin tilslutning.

Ultimatum

To timer tidligere holdt statsministeren en pressekonferanse der hun la frem sitt ultimatum:

- I kveld har jeg lagt frem en endelig skisse som de tre andre partiene må ta stilling til i løpet av helgen. Det er et kompromiss som tar hensyn til hovedtrekkene fra andre partiene, men den er min og Høyres skisse, sa Solberg under pressekonferansen.

KrF samlet like etter pressekonferansen sitt landsstyre til møte, og etter det NTB erfarer anbefaler Ropstad partiet å si ja til det forslaget Solberg la fram.

Se Solbergs bompengeultimatum:

Også partileder for Frp, Siv Jensen sier hun kan stille seg bak Solbergs skisse.

- Frp kan stille seg bak avtalen Erna Solberg har presentert i kveld. Det er en avtale som gir ytterligere kutt i bompengene, uttalte Siv Jensen til Nettavisen fredag kveld.

Venstre var lenge tause, men har nå kalt inn til en pressekonferanse angående saken.