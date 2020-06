Trine Skei Grande vil avbryte forhandlingene med Kina - NHO reagerer

Venstre-lederen vil trykke på pauseknappen nå.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa i Dagsnytt Atten onsdag at hun vil avbryte forhandlingene om en økonomisk frihandelsavtale med Kina.

Grande tviler på at vi kan stole på Kina og mener menneskerettighetssituasjonen i landet er for dårlig.

Det får NHO til å se rødt. Leder for internasjonal avdeling hos NHO, Tore Myhre, sier man ikke trenger være enig i alt som skjer i et partnerland.

NHO: - Svært viktig for Norge

- Vi skulle nok ønske at man nå hadde fullt trøkk på fullføre forhandlingene med Kina. Disse forhandlingene er svært viktige for Norge og norsk næringsliv, sier Myhre til NRK.

Avdelingsdirektør Tore Myhre ved internasjonal avdeling i NHO sier de tvil være uheldig å avbryte forhandlingene. Foto: (NTB scanpix)

Venstre-lederen mener det er grunn til å tro at Kina ikke vil overholde sin avtale med Norge.

Skei Grande vil ha bevis

- Jeg mener at nå må vi trykke på pauseknappen til vi vet at dette er et land som holder avtaler, sier hun til NRK.

Hun peker på at det kun er to uker siden Kina brøt en avtale med Storbritannia om at Hong Kong skulle få ha et demokrati - for så å innføre en avtale som lar dem overstyre det lokale folkestyret der.

Myhre mener det ikke vil være bra å skape et skille og stoppe og handle med Kina selv om vi ikke er enig med dem i alt.

