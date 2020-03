Trippel-støtte til Biden - Trump går til angrep

Flere og flere melder sin støtte til Joe Biden i kampen mot president Donald Trump. Presidenten svarer med frontalangrep.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): I løpet av de siste dagene har både Tom Steyer, Pete Buttigieg og Amy Klobuchar trukket seg fra det amerikanske nominasjonsvalget.

De to sistnevnte, Buttigieg og Klobuchar, har begge gått ut i ettertid og sagt at de vil støtte Joe Biden i den videre valgkampen.

Men tirsdag morgen amerikansk tid, samme dag som den viktige «supertirsdagen» går av stabelen, opplyser også Beto O'Rourke at også han vil gå inn for å støtte Biden i det videre nominasjonsvalget.

Dermed har tre tidligere kandidater på kort tid gitt sin støtte til Joe Biden.

Pete Buttigieg, Amy Klobuchar og Beto O'Rourke går alle nå inn for å støtte Joe Biden i nominasjonsvalget, og i et mulig oppgjør mot president Donald Trump. Foto: Montasje: Scanpix

Trump hamret løs på Biden

I en tale i Charlotte, N.C på mandag, gikk Donald Trump til et sterkt og personlig angrep på Joe Biden, som han bare kaller «Sleepy Joe», eller «Søvnige Joe».

- Søvnige Joe, han vet ikke engang hvor han er, eller hva han gjør, eller hvilken stilling han går til valg på. For å være helt ærlig, jeg tror ikke han vet hvilken stilling han stiller til valg på, sa Trump på mandag, ifølge New York Times.

Se video av Donald Trumps tale og angrepet på Joe Biden øverst i saken.

Trump sa videre at om Biden blir den neste presidenten, så er det hans stab som må styre landet for ham.

- De kommer til å putte ham i et hjem, og andre personer blir nødt til å styre landet. Og de kommer til å være på super-venstresiden, radikale gærninger. Og Joe kommer til å være i et hjem hvor han sitter og ser på TV, uttalte Trump.

- Avslører Trumps egen uskikkethet

Trumps angrep på Biden har fått flere til å reagere, og skribenten Greg Sargent i Washington Post skriver på tirsdag at «Trumps nye angrep på Biden avslører hans egen uskikkethet».

Trump gikk også til angrep på Buttigieg og Klobuchar, som begge har gitt sin støtte Joe Biden.

- Vet dere hvorfor de har gitt sin støtte til Søvnige Joe? De har gjort en avtale! Vet dere hvorfor? Quid pro quo. Still dem for riksrett. De burde stilles for riksrett, uttalte Trump.

Moderate demokrater slutter ring om Joe Biden for å hindre at den mer radikale Bernie Sanders stikker av med et stort flertall av delegatene på supertirsdag. Foto: (NTB scanpix)

Cirka en tredel av delegatene står på spill

Supertirsdag regnes som den største og mest avgjørende begivenheten i det amerikanske nominasjonsvalget. 14 delstater holder valg, blant dem Texas og California, og cirka en tredel av delegatene står på spill. De skal beslutte hvem som blir Demokratenes presidentkandidat på partiets landsmøte i juli.

Demokraten Beto O’Rourke trakk seg fra kappløpet om å bli partiets presidentkandidat i 2020-valget allerede i november i fjor, på grunn av mangel på penger og støtte fra folket.

Dermed har Joe Biden nå fått støtte fra tre tidligere kandidater like før supertirsdag. Valgene i 14 delstater på den såkalte supertirsdagen denne uka gir trolig en pekepinn om hvilken retning det går i. Da blir rundt en tredel av delegatene til landsmøtet valgt.

- Det øker selvsagt Bidens sjanser

Før det ble kjent at Beto O’Rourke meldte sin støtte til Biden, fikk Nettavisen følgende kommentarer fra USA-eksperten Hilmar Mjelde om hvilken betydning støtten fra Buttigieg og Klobuchar kan ha å bety.

Også Pete Buttigieg har gitt sin støtte til Joe Biden. Foto: (NTB scanpix)

- Det øker selvsagt Bidens sjanser, men neppe mye. Luften var i ferd med å gå ut av dekkene på begge, etter at de fikk litt medvind etter New Hampshire.

- Det viktigste er at pengeinnsamlingen blir lettere for Biden nå. Nå går nominasjonskampen fra å være et regionalt til et nasjonalt race, og det koster mange, mange penger. Noen av de dyreste mediemarkedene er i supertirsdag-delstatene, sier Mjelde til Nettavisen.

Ting tyder på at det nå kan gå mot et oppgjør mellom Joe Biden og Bernie Sanders. Foto: JIM WATSON and RINGO CHIU / AFP

Han sier at både Buttigieg og Klobuchar trakk seg mens de fortsatt var relevante.

- Om de trakk seg etter at Bernie Sanders eller Joe Biden hadde dratt fra, vil det ikke betydd noe. Nå erverver begge masse velvilje som kommer godt med når de med sikkerhet stiller til presidentvalg i fremtiden igjen, sier Mjelde.

Det er Bernie Sanders som nå leder på målingene.

- Tror du støtten fra de andre kandidatene som har trukket seg vil endre valget?

- Neppe. Sanders har mest ressurser, vind i seilene og det ser ut til at hans øyeblikk har kommet – budskapet hans treffer tidsånden. Han leder en sosial bevegelse, sier Mjelde.

Nervøse demokrater

Moderate demokrater slutter ring om Joe Biden for å hindre at den mer radikale Bernie Sanders stikker av med et stort flertall av delegatene på supertirsdag.

Det at flere av kandidatene når har hoppet av og gitt sin støtte til Biden, bidrar til at Biden kan være i ferd med å riste av seg et inntrykk av at han er for gammel og klønete til å bli USAs president.

Blant de 14 delstatene er California med 40 millioner innbyggere og Texas med 29 millioner de største. I California leder Bernie Sanders stort, mens i Texas er det jevnere. Foto: (NTB scanpix)

Flere andre kjente sentrumsorienterte demokrater har erklært at de støtter den tidligere visepresidenten etter at han vant en overbevisende seier i South Carolina lørdag. Felles for dem alle er at de er skrekkslagne med tanke på at den selverklærte sosialistiske demokraten Bernie Sanders skal vinne nominasjonskampen.

Supertirsdagen kan bli det store comebacket for Biden, men det kan også føre til at Sanders' forsprang blir så stort at det blir umulig for de andre kandidatene å ta ham igjen.

Maner til kamp

Sanders bruker på sin side snøballeffekten i Biden-leiren til å forsøke å skape et enda sterkere engasjement blant sine egne tilhengere. Mange av dem er fortsatt sinte på partielitens tydelige favorisering av Hillary Clinton under nominasjonsvalget for fire år siden.

– Det er ikke noen hemmelighet, det er et drabelig forsøk på å stanse Bernie Sanders. Det korporative etablissementet kommer sammen, det politiske etablissementet kommer sammen. Og de vil gjøre alt. De er i ferd med å bli virkelig nervøse for at arbeidere reiser seg, sa Sanders til pressen under et kort stopp i Salt Lake City i Utah.

Styrtrike Michael Bloomberg,den tidligere borgermesteren i New York, henvender seg til de samme pragmatisk orienterte velgerne som Biden. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Bloombergs debut

Stor spenning er også knyttet til styrtrike Michael Bloomberg, som i stedet for å stille i de tre første nominasjonsvalgene, har pøst på med egenbetalt TV-reklame for å overbevise om at han er den eneste som kan slå Donald Trump. Den tidligere borgermesteren i New York henvender seg til de samme pragmatisk orienterte velgerne som Biden.

Ifølge Demokratenes valgstrateg Ace Smith vil slaget være over hvis Sanders vinner stort på supertirsdag. Men hvis velgerne sprer seg noenlunde likt på to til tre kandidater, fortsetter kampen trolig som før.

Mjelde sier til Nettavisen at han ikke levner Bloomberg mye sjanse.

- Rasjonalet hans for å stille var jo at Biden var så svak. Nå er Biden i siget, og da faller jo hele poenget med Bloomberg-kandidaturet bort, sier Mjelde.

- Bloomberg er et godt eksempel på at TV-debattene iblant får betydning. Han gjorde en svært svak opptreden i TV-debatten før Nevada-valget, sier USA-eksperten.

Også Trump er på tirsdag ute og kommenterer Bloomberg på Twitter:

Ingen grunn til at Elizabeth Warren er med

Når det gjelder Elizabeth Warren, som fortsatt er med i nominasjonskampen, så mener Mjelde at det ikke lenger er noen grunn til at hun skal være med fortsatt.

- Kandidater kan fortsette i håp om å påvirke partiets retning på sommerens landsmøte. Det gir heller ikke mening, for hun er jo kun light-versjonen av Sanders.

Elizabeth Warren. Foto: AP Photo/John Minchillo

Mjelde gjør seg følgende tanker tidlig på supertirsdagen.

- Vi begynner å få et mer tradisjonelt valgkampsmønster, med en fløykandidat mot en etablissementskandidat. Det lot vente på seg – Iowa og New Hampshire reduserte ikke kandidatfeltet slik de historisk har gjort

- Partiet skal nå bestemme om det skal gå for en toppmotivert venstreside, eller en mer lavmælt, men bredere sentrum-venstre-koalisjon, sier Mjelde.