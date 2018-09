Trippelt OBS-varsel: – Dette kommer til å bli vått

I Kristiansand er det vannkaos. Nå trekker det kraftige bygeværet stadig nærmere oss.

(Tønsberg Blad): – Det kommer til å bli vått, sier statsmeteorolog Bente Wahl tidlig fredag kveld.

Kraftige regnskyll har lagt veier og kjellere under vann på Sørlandet. Enkelte steder var bygene enda kraftigere enn meteorologene hadde meldt på forhånd.

– Den nedbørsfronten kommer deres vei. Det kommer til å komme byger i natt over Tønsberg, noen kommer nok til å være veldig kraftige, sier Wahl.

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel på oransje nivå (det nest høyeste aktsomhetsnivået) for regn i Vestfold, Buskerud og Telemark. Det betyr fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.



På yr.no er det ikke mindre enn tre OBS-varsler for deler av Østlandet på én gang.

Det kraftige regnværet kommer til å vare 2–3 timer natt til lørdag.

– I løpet av de timene det står på, kan det komme mellom 40–50 millimeter regn. Men det vil selvfølgelig bli lokale variasjoner, sier hun.

Men hun har noen gode nyheter også.

– Regnbygene roer seg litt når de trekker nordover. Og det kraftigste uværet kommer natt til lørdag. Utover morgenen og formiddagen lørdag letner det, og det kan til og med bli litt sol. Utover ettermiddagen kommer det bygeaktivitet igjen, men langt fra så kraftig som natt til lørdag.

For søndagen melder Meteorologisk institutt at det starter ganske greit, men kan bli noen byger utover og kvelden.

Lavtrykk i sør og høytrykk i nord dominerer været i helga i #Norge. Utover neste uke blir det mer lavtrykksaktivitet, bortsett fra områdene østafjells, som stort sett slipper unna. pic.twitter.com/NJnPbR1cph — Meteorologene (@Meteorologene) 7. september 2018

