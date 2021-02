Tro det eller ei - disse norske byene har ikke vinter

I følge klimatologisk definisjonen av vinter er det to norske byer som aldri har hatt en eneste vinterdag de siste 60 årene.

Meteorologisk institutt publiserte nylig en tweet hvor de kunne fortelle at vinteren hadde blitt 22 dager kortere i både Oslo og Tromsø:

De regner ut dette ved å se på 30 årsperioder. De har nå sammenlignet perioden fra 1961 til 1991 og perioden fra 1991 til 2020.

For å regne ut om det er en vinterdag eller ikke ser man på middeltemperaturen. Om denne er under 0 grader så er det en klimatologisk vinterdag.

- Om det gjennomsnittlig er over null grader eller null grader i løpet av et døgn, så er det ikke en vinterdag. Derfor er det for eksempel tradisjonelt sett ingen vinter i Bergen, forteller Pernille Borander, vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt til Nettavisen.

Les også om det kommende været denne uken: Meteorologen: – Det blir en helt annen værtype

Borander forteller at dette ofte er tilfellet i kystbyer siden havet virker som en varmeflaske. Det varmer opp klimaet ved kysten selv om det er vinter.

Derfor kan vi også se det samme i Ålesund. Antall vinterdager i perioden fra 1961-2020 er null dager om man ser på det klimatologisk.

Ikke lenge siden det var kaldere

- Bergen har hatt en kjempekald periode, men det er ikke lenge siden det var mye kaldere. I 2010 var det enda kaldere enn i år, sier meteorologen.

Trenden viser at det blir varmere temperaturer og at vinteren blir kortere og kaldere.

Se denne videoen av spekkhoggere som svømmer langs kaien i Bergen sentrum:

Det kan virke som at vinteren er over for denne gang for nå snur været og mildværet kommer. Dette gjelder i hvert fall for store deler av landet.

– Fra mandag blir det jevnt over grått utover uken. Det vil fremdeles være minus om dagen, men minusgradene blir færre etter hvert, og i slutten av uken vil nok plussgradene komme inn over det meste av Sør-Norge. Det blir både mildere og gråere, fortalte vakthavende meteorolog på lørdag, Terje Alsvik Walløe til Nettavisen.

Reklame Her er årets beste påskeegg