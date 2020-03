Trøbbel med e-resepter over hele landet

Det er for tiden problemer med e-resept-systemet over hele landet. Det er ikke mulig å sende eller motta resepter.

Det opplyser Norsk Helsenett på sine nettsider. Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle brukere av e-resept er berørt, og det er foreløpig ukjent når problemene vil bli løst.

– Vi setter alle ressurser inn på å finne og rette feilen, heter det i meldingen.

Problemene skal ha vart siden klokken 10.42 mandag formiddag.

– Dette medfører ikke fare for liv og helse eller pasientsikkerheten fordi leger kan skrive ut resepter fra fagsystemet sitt og apotek har rutiner for nødekspedisjon. Likevel ser vi alvorlig på hendelsen og har satt inn alle våre ressurser for å få feilen rettet så fort som mulig, sier kommunikasjonsdirektør i Norsk Helsenett, Synnøve Farstad til Nettavisen.