Trodde du det Joe Exotic drev med var et amerikansk fenomen? Så mange tigre er det i Europa

Det er trolig langt flere tigre i Europa enn det myndighetene selv har oversikt over.

Den populære dokumentarserien «Tiger King» på Netflix gir seerne et innblikk i en bisarr verden hvor kyniske aktører driver med underholdning og oppdrett av utryddingstruende og potensielt livsfarlige tigre. Alt gjøres under dekke av «dyrebeskyttelse», lidenskap og en forkjærlighet til store kattedyr.

«Tiger King» avdekker hvordan eksentriske aktører som Joe Exotic, Jeff Lowe og Doc Antle utnytter kattedyrene, både for økonomisk vinning og for å dekke et overdrevet oppmerksomhetsbehov.

Anslag viser at det er om lag 3900 tigre som lever fritt i naturen, mens i USA er det trolig 7000 som lever i fangenskap.

Galskapen og intrigene med i Tiger King-serien, er kanskje ikke representativt for Europa, men det er utvilsomt mange tigre i fangenskap på europeisk jord som utnyttes for kommersiell vinning.

Dyrevernorganisasjonen Four Paws har nylig avdekket at det kyniske tigeroppdrettsmiljøet ikke er unikt for USA, men at det også drives tilsvarende virksomhet i Europa på bekostning av kattedyrene.

En park i Spania tilbyr besøkende både selfier og turgåing med tigre. Foto: Aaron Gekoski Four Paws

- Minst 1600 tigre i Europa

Myndigheter i EU mistenker at det er 913 tigre som holdes i fangenskap i Europa. Four Paws har imidlertid avdekket at det er langt flere tigre på private og kommersielle hender, og anslår tallet til å være minst 1600 bare i Europa.

Videre undersøkelser utført av Four Paws viser at det kun var 19 av 36 EU-land som kunne redegjøre for antall tigre som holdes i fangenskap i deres land, enten på sirkus, dyrehager, i privat eie eller i såkalte sanctuaries – et slags bevaringsreservat som tar inn dyr i nød eller dyr som er uønsket av tidligere eiere.

- Denne rapporten maler et oppsiktsvekkende bilde av myndighetenes manglende evne til å besvare et enkelt spørsmål på hvor mange tigre som er i fangenskap i deres land, sier det slovakiske EU-parlamentsmedlemmet Martin Hojsík i en uttalelse.

Betalende turister tar bilder sammen en fullvoksen tiger i en park i Spania. Foto: Aaron Gekoski (Four Paws)

- Tigre behandles som en handelsvare

Netflix-dokumentaren «Tiger King» avdekker manglende lovgivning og tilsyn som sikrer forsvarlig dyrehold blant kommersielle og private aktører i USA. Four Paws mener dette også er en utfordring for europeiske land.

- De fleste tigrene som lever i fangenskap i Europa, står overfor tilsvarende utfordringer. De fleste EU-medlemsstatene har ikke et offisielt register, nye eiersertifikater kan enkelt forfalskes og nye tigerunger blir ikke engang registrert. Tigre blir behandlet som en handelsvare, og sendt rundt mellom individer som gladelig avler, utnytter og driver handel av dem, sier Kieran Harkin i Four Paws i en uttalelse.

Betalende turister går tur med en tiger i en park i Spania. Foto: Aaron Gekoski (Four Paws)

En aksjon mot et statlig veterinærinstitutt i Tsjekkia avdekket tigerkroppsdeler. Foto: Czech Environmental Inspectorate

Tigre i Norge

I Norge er det ikke tillatt med tiger hjemme i stua, så hvis du skal oppleve en tiger på relativt nært hold her til lands, må du ta turen til Kristiansand Dyrepark.

- Tiger anses som en art som kan leve vilt i norsk natur, og regnes derfor som en viltart. Etter viltforskriften er det forbud mot hold av vilt som kjæledyr eller hobbydyr, så det er ikke aktuelt at privatpersoner kan holde tiger i Norge, sier seksjonsleder i Miljødirektoratet, Bjarte Rambjør Heide, til Nettavisen.

Miljødirektoratet kan imidlertid gi tillatelse til hold av tiger i dyrepark, eller til andre særlige formål som blant annet midlertidig fremvisning.

Innførsel av tiger fra utlandet til Norge, krever både tillatelse fra Miljødirektoratet og en utførselstillatelse fra utlandet av CITES. CITES er en konvensjon som regulerer handel med truede dyre- og plantearter.

- Hvis disse tillatelsene ikke er på plass før grensepassering, vil eksemplaret beslaglegges, sier Heide.

Tigre på sirkus i Norge?

CITES har i konvensjonen unntak for reisende sirkus og lignende. Det er imidlertid ikke lenger tillatt å vise fram eksotiske dyr som elefanter, tigre, løver og bjørner på sirkus i Norge.

Norske myndigheter er ikke kjent med tilfeller av ulovlig oppbevaring av tigre i Norge.

- Miljødirektoratet er ikke kjent med ulovlig smugling til eller fra Norge med levende tiger eller oppbevaring av levende tiger i Norge, sier Heide.

En turist går tur med en fullvoksen tiger i en park i Spania. Foto: Aaron Gekoski (Four Paws).

En lukrativ forretning

Det er fortsatt mange land i EU som tillater hold av tigre på sirkus, dyreparker, sanctuaries og til og med i private hjem. Four Paws har i flere måneder gransket den ulovlige og lovlige handelen av tigre i Europa. Resultatet er den omfattende rapporten «Europe's second-class tigers».

Handel og oppdrett av tigre i Europa viser seg å være en lukrativ forretning. En tiger som er avlet fram i fangenskap i Europa, kan selges på det asiatiske markedet for 22.000 euro, ifølge rapporten til Four Paws som viser til informasjon fra tsjekkiske myndigheter. En kilo tigerbein selges for 1700 euro, mens en liter «helbredende» tigervin brygget på tigerbein selges for 85 euro på det svarte markedet.

Tilbyr tiger-selfier

I rapporten avdekkes det også at det eksisterer tiger-parker i europeiske land hvor besøkende kan ta selfier med tigerunger i bytte mot en slant penger.

«Når dyrene blir for store til å håndtere på en forsvarlig måte, og de mister sin kommersielle verdi, reiser spørsmålet seg om hva som skjer med disse dyrene,» lyder rapporten.

En publikummer bli avbildet sammen med en tigerunge på et sirkus i Tyskland. Foto: FOUR PAWS

- Får tilbud om å bli jaget av tigeren

Four Paws besøkte flere parker i Europa som gir turister mulighet til å fysisk omgås tigre. Fotoseanser med tigerunger ble blant annet tilbudt på sirkus eller dyrehager i land som Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Slovakia og Spania.

Granskere fra Four Paws besøkte en familiedrevet dyrepark i Spania som huser 100 dyr. Dyrene leies ut til film- og TV-produksjon. Men besøkende kan også delta i dyrehåndteringskurs hvor de får muligheten til å være sammen med tigre.

«En tiger tilbringer dagene sine som en turistattraksjon, hvor turister tar selfier eller går tur med tigeren i timevis på et område på størrelse med to fotballbaner. Gjestene får også tilbud om å bli jaget av tigeren som en slags lek, noe som utgjør en fare for både tigeren og turisten. En av de besøkende ble kloret opp på ryggen av en tiger da granskere befant seg på området,» skriver Four Paws i rapporten.

Kartet viser en oversikt over hvilke EU-land det er lovlig med privat dyrehold av tigre. Foto: Four Paws

Barn, babyer og tigerunger

Four Paws-granskere har også besøkt en park i Frankrike hvor besøkende får mulighet til å tilbringe en time på å kose og mate tigerunger.

«Besøkende betaler 50 euro for hvert tiende minutt i innhegningen. Barn og til og med babyer er tillatt inn i burene for å være sammen med tigerunger, noe som utsetter dem for en uunngåelig risiko,» skriver Four Paws i rapporten.

På Malta avdekket de en dyrepark som gir besøkende mulighet til å ta selfier sammen med fullvoksne tiger eller tigerunger. Besøkende kan også få muligheten til å mate tigerunger på flaske.

Four Paws etterlyser nå et overordnet EU-forbud på all kommersiell handel av tigre og tigerprodukter.

Joe Exotic er hovedpersonen i Netflix-serien Tiger King. Her er han avbildet med én av hans mange tigre. Foto: Netflix

- Panter streifer rundt på taket

Four Paws har også gjennomgått en rekke europeiske nyhetsartikler som omhandler illegal eller uforsvarlig dyrehold av eksotiske, store kattedyr.

Her er et knippe eksempler på nyhetsoppslag fra Italia, Frankrike og Tyskland:

«Politimyndighetene i Palermo konfiskerer sirkustigeren Simba» (Italia)

«Mann arrestert i Frankrike for hold av en hvit tiger» (Frankrike)

«En panter streifer rundt på taket på en bygning» (Frankrike)

«Politi konfiskerer tigerunger fra leilighet i Paris-forstad» (Frankrike)

«Tigerunge funnet i luksusbil i Paris» (Frankrike)

«Tigre reddet i Tyskland startet nytt liv i Sør-Afrika» (Tyskland)

Eksport og import av levende tigre

Four Paws har også sett på offisielle tall for innførsel og utførsel av levende tigre i en rekke EU-land.

Tall for innførsel i tidsperioden 2014 til 2018:

Tyskland (14), Latvia (8), Frankrike (7), Ungarn (5), Nederland (4), Danmark (2), Storbritannia (1), Irland (1) og Estland (1). Totalt 43 importerte levende tigre.

Tall for utførsel i tidsperioden 2014 til 2018:

Tyskland (42), Tsjekkia (28), Italia (23), Belgia (11), Malta (10), Frankrike (10), Østerrike (9), Latvia (8), Spania (8), Danmark (7), Nederland (6), Ungarn (5), Hellas (4), Kypros (3), Slovakia (2), Litauen (2), Polen (2), Storbritannia (1) og Irland (1). Totalt 181 eksporterte levende tigre.