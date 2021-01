Trodde du nese-testen var ille? Her har de begynt med anal-testen, fordi den skal være mer nøyaktig

- Alle involverte vil bli så ydmyket.

NEW YORK (Nettavisen): En koronatest utført rektalt skal være mer nøyaktig enn de som utføres gjennom hals og nese, hevder kinesisk forskere.

I Kina har man nå intensivert bruken av en analtest for å påvise koronasmitte, skriver Washington Post.

Skaper «omfattende diskusjoner og opprør»

Avisen skriver at statlige kinesiske aviser har omtalt den nye testmetoden som nå er blitt tatt i bruk, og at den har skapt «omfattende diskusjoner og opprør» blant befolkningen. De skriver også at noen kinesiske leger sier at vitenskapen støtter denne testmetoden.

Det vises blant annet til at noen pasienter som har blitt friske har fortsatt å teste positivt ved hjelp av analtester, flere dager etter at prøver ved bruk av nese og hals-tester har kommet tilbake som negative.

- Alle involverte vil bli så ydmyket

Mange innbyggere mener den Kinesiske staten går for langt ved å introdusere den nye testmetoden.

- Alle involverte vil bli så ydmyket, skriver en bruker i Guangdong å den kinesiske sosiale medier plattformen Weibo, ifølge Washington Post.

En meningsmåling foretatt på Weibo nylig, viser at 80 prosent av de spurte finner den nye testmetoden «uakseptabel».

Slik fungerer anal-testen

Daily Mail har fått tak i en video av et ark som viser hvordan testmetoden fungerer:

For å samle testprøver må vattpinnen settes omtrent tre til fem centimeter inn i endetarmen og roteres flere ganger.

Etter at bevegelsen er fullført to ganger, blir vattpinnen fjernet, før den plasseres sikkert i en prøvebeholder. Hele prosedyren sies å ta omtrent 10 sekunder, skriver avisen.

- Kan øke hastigheten med å identifisere infiserte pasienter

Washington Post skriver at selv leger som støtter testmetoden, sier at metoden er såpass ubehagelig at det bare en hensiktsmessig å bruke den på utvalgte grupper, som personer som bor på karantenesenter.

- Ved å legge til analtesting med vattpinne, så kan det øke hastigheten med å identifisere infiserte pasienter, sier Li Tongzeng, en smittespesialist ved You’an sykehuset i Beijing til den statlige Tv-kanalen CCTV.

- Men selvfølgelig, med tanke på at det ikke er så praktisk å foreta anal-prøver med vattpinner som med halsprøver, så er det for øyeblikket er bare nøkkelgrupper som de i karantene som får begge deler, sier Li Tongzeng.

Intensiverer bruken av anal-tester

Selv om kineserne nå intensiverer bruken av anal-tester, er den ikke helt ny.

- Interessant nok var SARS-CoV-2-påvisning positiv i anal-vattpinnen til to pasienter, og negativ i prøver fra halspinne og spyttprøver. Vi foreslår anal vattpinner som den potensielt optimale prøven for SARS-CoV-2 påvisning for evaluering av utskrivning fra sykehus for covid-19 pasienter, heter det i en kinesisk rapport kinesiske forskere publiserte i Future Microbiology journal i august i 2020.

Men siden antall infeksjoner nå er i ferd med å gå opp, har regjeringen godkjent en utvidet bruk av anal vattpinne-tester, skriver avisen.

Vil vaksinere 50 millioner mennesker

Den nye test formen blir introdusert like før Lunar New Year, en offentlig høytid hvor man feirer kinesisk nyttår, som finner sted i februar.

Washington Post skriver at dette kalles «verdens største årlige migrasjon» hvor vanligvis over tre milliarder reiser blir foretatt. Under pandemien vil man aldri oppleve slike tall, men man frykter likevel at viruset kan spre seg i forbindelse med feiringen.

Kina prøver nå å få vaksinert 50 millioner mennesker før Lunar New Year-ferien, noe som tilsvarer mindre enn fire prosent av befolkningen. Avisen skriver at dette er altfor lav hastighet til å kunne forhindre noen massespredning.

Må sitte tre uker i karantene

Flere titalls millioner kinesere levert fortsatt under lockdown på grunn av isolerte utbrudd i landet. Alle som kommer til Kina fra utlandet, må rett i en to ukers hotellkarantene.

Deretter må de inn i ytterligere en ukes karantene på hjemstedet, mens de den fjerde uken må komme med daglige rapporter til helsepersonell, skriver Washington Post.

- Trues til taushet før WHO-besøk

Ifølge offisielle kinesiske tall har litt over 4600 koronasmittede personer dødd i Kina, skriver NTB. Nesten 3.900 av dem døde i Wuhan. Totalt er bare rundt 90.000 personer blitt smittet av viruset i Kina, ifølge offisielle tall.

En gruppe eksperter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) som er i Wuhan i Kina for undersøke hvordan koronaviruset oppsto, er snart ute av en to ukers karantene, skriver NTB.

Slektninger til koronarammede i Wuhan sier de blir sensurert og tvunget til stillhet før besøket fra ekspertene.

Mellom 80 og 100 familiemedlemmer av personer som døde under utbruddet i Wuhan for et år siden, har hatt en gruppe på meldingstjenesten WeChat. De har ønsket å holde lokale myndigheter ansvarlige for virushåndteringen. Gruppen ble uten forvarsel slettet for rundt ti dager siden, skriver NTB.

Medlemmene av gruppen har lenge blitt overvåket og truet, men presset har økt de siste dagene i forkant av WHOs besøk, ifølge nyhetsbyrået AFP.

