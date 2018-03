Trodde du sprengkulda tok knekken på brunsnegler og flått? Tro om igjen ...

Ingen gladmelding til dem som hadde håpet på færre brunsnegler og flått til våren.

Til tross for mange dager på rad med temperaturer under 10 minusgrader holder brunsneglene stand. Kommunikasjonsrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, Erling Fløistad, forteller at kulda i seg selv ikke er et problem for sneglene.

– De legger seg ned i sprekker i jorda, i kompost- eller steinhauger. Her er det varmt nok, og slik blir de liggende til forholdene er bedre over bakken, forteller Fløistad, ifølge Moss Avis.

Klemmer seg ned

– Spiller det ingen rolle hvor kaldt det er? Hva om det blir 40 minus?

– Hvis det er snødekke er det plussgrader bare noen centimeter ned i bakken. Hvis det ikke er snø vil en del dø hvis det blir så kaldt, men mange vil bare krype lenger ned. Sneglene er så myke og tøyelige at de nesten alltid klarer å klemme seg ned til et frostfritt sted, sier Fløistad og legger til:

– Spesielt rundt hager og hus er det mange steder de kan krype ned. De kan til og med finne et sted inntil veggene der de kjenner varme fra huset. Kanskje er det nettopp derfor de liker seg så godt i hagene, sier Fløistad som opplyser at sneglene tåler 2–3 minusgrader.

Han forteller at i den grad kulda kan ta knekken på brunsnegler skjer det først og fremst tidlig på høsten.

– Hvis det går fra pluss 10 til minus 5 på en dag, slik at sneglene ikke rekker å krype ned i jorda, så kan man merke at det blir færre snegler.

Flåtten holder stand

I år mener imidlertid Fløistad at det ikke er noe som tyder på at det vil bli færre brunsnegler til våren. Dermed kan hageeierne forberede seg på at de små krabatene kravler frem omtrent samtidig som vårblomstene kommer.

Erling Fløistad ved Norsk institutt for bioøkonomi sier at også flåtten holder stand i vinterkulda. I hvert fall så lenge det er snø på bakken.

– I prinsippet er det samme sak som med brunsneglene. De tåler kuldegrader uforskammet godt. Når vinteren kommer slipper de seg ned og overvintrer blant gress og kvist på bakken. De tåler minst 20 minusgrader, sier Fløistad.

