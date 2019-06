Trodde han kjøpte villa for 82.000 kroner - viste seg å være 30 meter med gress

En mann i Florida hevder han ikke får refundert tapet på i underkant av hundre tusen kroner etter å ha gjort et skikkelig bomkjøp.

Kerville Holness skal ha trodd han gjorde et kupp da han kjøpte det han trodde var en villa i Tamarac i Florida, som er verdt 1,6 millioner kroner. Problemet var bare at det han betalte omtrent 82.000 norske kroner for, skal ha vist seg å være bare en gressflekk verdt knappe 500 kroner.

Det skriver South Florida Sun Sentinel.

- Bedrag

Mannen skal ha deltatt i en nettauksjon for eiendommer i Broward County (fylke), hvor eiendomsskatten ikke er betalt. Men istedet for en villa, fikk han en 30 meter lang gressflekk mellom to Florida-villa verdt langt mindre enn han punget ut, ifølge avisene.

Årsaken til kun denne hageflekken ble lagt ut på auksjon er at den aldri ble tildelt de to villaene på hver side, ifølge South Florida Sun Sentinel. Da utbyggerfirmaet, som formelt fortsatt eide hageflekken, ble oppløst, ble det ikke lenger betalt inn eiendomsskatt på eiendommen. Derfor ble den lille "tomten" lagt ut på tvangssalg.

Ifølge South Florida Sun Sentinel ønsker han nå få pengene tilbake. Det skal vise seg å være litt vanskeligere enn først antatt.

- Det er bedrag. Det var ingen avgrensning for å vise deg at det bare var en linje som går mellom villaene, sier Holness til avisen.

Kan gå til retten

Han forklarer at bildene som auksjonssiden lenket til, viste en villa - og det var derfor naturlig at han trodde at det var nettopp det han bød på.

Men å få tilbakebetalt pengene er ikke bare enkelt. Fylkets tjenestemenn og eiendomseksperter opplyser til South Florida Sun Sentinel at auksjonsdeltakere selv står ansvarlige for å sjekke opp at de byr på det de tror.

- Han kan gå til retten og finne noen feil i salgsprosedyren. Generelt sett kjøpte han det han skulle ha kjøpt, sier eiendomsadvokat Gary Singer til avisen.