Trolig flere alvorlig skadd i masseslagsmål i Lyngdal

Politiet er på stedet flere enheter etter melding om masseslagsmål i Lyngdal.

Det melder Agder politidistrikt på Twitter.

De har mottatt meldinger om slagsmål utenfor Lyngdalshallen, og flere personer skal være skadd. En person skal også være knivstukket.

Avisen Agder og Lyngdals Avis melder at en ambulanse har kjørt fra stedet med en pasient.

Ifølge NTB skal tre personer være skadd. Agder politidistrikt skriver på Twitter at de nå arbeider med å få oversikt, at flere personer har forsvunnet fra stedet og at flere kan være alvorlig skadd.

- Vi mottok en ganske voldsom melding om at opptil 15 personer slåss utenfor idrettsanlegget i Lyngdal sentrum. En er påkjørt med bil, og en er knivstukket – antakeligvis i armen. Det er en alvorlig hendelse, og vi rykker ut med store ressurser, sier operasjonsleder Øyvind Hægeland i Agder politidistrikt til NTB.

Seks-sju politibiler sto utenfor idrettshallen tirsdag kveld. Den første meldingen gikk ut på at de involverte hadde med seg både balltre og kniver.

– Det er vårt inntrykk at folk på stedet ikke har hatt så lyst til å fortelle så mye om hva som har skjedd. Så får vi se etter hvert hva vi finner ut av, sier Hægeland til Lister24.

Bakgrunnen for slåsskampen er ikke kjent.