Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår

Politiet hadde ambisjoner om å løse forsvinningssaken til Anne-Elisabeth Hagen før årets slutt. Nå har de lagt planer for månedene som kommer.

– På nyåret i år var det helt naturlig å sette oss mål innenfor 2019. Nå er det snart et nytt år, og saken er uløst, så vi har lagt planer for ukene og månedene som kommer, og vi fortsetter etterforskningen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NTB torsdag kveld.

– Vi har lagt planer for ukene og månedene som kommer, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Politiet er svært interessert i å få opplysninger om én bestemt bil som kjørte på en gangvei samme dag som Anne-Elisabeth Hagen ble borte 31. oktober i fjor. Den ble fanget opp av et kamera på motsatt side av Langvannet og befant seg om lag hundre meter fra Hagens hjem.

– Jeg sender den oppfordringen på nytt om at vi er svært interessert i at de som har kjørt på gangveien den dagen, melder seg for politiet. Vi vet at det var noen få som benyttet seg av gangveien da, sier Brøske.

