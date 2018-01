Tromsø og Kirkenes kjemper om finsk jernbanegunst

Både Tromsø og Kirkenes ønsker å bli endestasjon dersom finnene gjør alvor av å bygge jernbane gjennom Nord-Finland og ut til havet.

Tirsdag var det jernbanekonferanse i Tromsø og byens ordfører var helt enig med sin kollega i Sør-Varanger om én ting: Jernbanen kommer. Traseen ser de derimot ulikt på, melder NRK.

– Den kommer mellom Rovaniemi og Kirkenes, mener Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger. Partifelle Kristin Røymo i Tromsø mener sporet vil gå fra Kolari til hennes by.

Finlands samferdselsminister Anne Berner vil ha vekst i Nord-Finland og har bestilt en utredning om hvor en ny jernbane bør gå. Norge kan komme med innspill innen utgangen av februar.

Røymo påpeker at Tromsø er en større by, mens Rafaelsen trekker fram havnen i Kirkenes som et argument. Og selv om saken handler om hvor toget skal gå, virker de to ordførerne mer opptatt av skipstrafikk.

– Vi har sterke tilknytninger til land i både den vestlige og den eventuelle nordlige sjøruten, sier Røymo. Rafaelsen er mer opptatt av sistnevnte.

– Det er fordi det er der godset kommer. Uten den enorme veksten på godset som kommer via den nordlige sjøruten, så vil en realisering av en jernbane mellom Norge og Finland være totalt urealistisk.

