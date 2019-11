Trond Giske: - Dette beklager jeg

- Den som har mest makt, må ta mest ansvar og det er meg.

TROMSØ (Nettavisen): Metoo-debatten under «Svarte natta» i Tromsø utartet i stor grad til å bli en debatt om Trond Giske.

Han deltok også i Dagsnytt Atten på NRK, hvor programleder Espen Aas spurte Giske om hva han har lært, nesten to år etter «Giske-saken» sprakk:

- Møter mellom mennesker kan oppleves veldig forskjellig, og den som har mest makt, må ta størst ansvar og at ting kan oppleves som grenseoverskridende selv om det ikke er ment sånn, svarer Giske.

- Jeg skulle ønske vi kunne snakke mer nyansert og åpent, i stedet for å sitte på hver vår tue, legger han til.

Giskes beklagelse

Dette beklager Giske i dag:

- Det står ved lag alt jeg sa i Dagsrevyen 21. desember 2017, som var sist gang jeg snakket om dette, i NRK. Jeg beklager de situasjoner hvor møter med meg har blitt ubehagelige og som jeg må ta på min kappe fordi jeg hadde mest makt og sterkest posisjon, sier Giske.

«Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg ta på min kappe. Det er min skyld. Det er jeg veldig lei meg for,» sa Giske den gang.

- Jeg mener jeg har beklaget det jeg har grunn til å beklage, sier Giske til pressen etter debatten.

- Vi hadde vært tjent med ett felles arrangement, hvor vi hadde snakket med hverandre og ikke om og forbi hverandre, sier Giske om at de to evenementene gikk nøyaktig samtidig i Tromsø sentrum.

Giske-varsler Sunniva Andreassen deltok i Dagsnytt Atten: - Det blir omkamp på omkamp på omkamp, sier hun. Foto: Heiidi Schei Lilleås

- Jeg nevnte ikke Giske med ett ord

Giske-varsler Sunniva Andreassen sier til Nettavisen fredag kveld at hun er lei av at Giske får så mye oppmerksomhet og vil ikke kommentere beklagelsen som står ved lag.

- Jeg nevnte ikke ham med ett ord i mitt innlegg der jeg fikk ordet, forteller hun.

Ville ha med en varsler

Giske sier han gjerne skulle hatt varslerne med i debatten i regi av «Svarte Natta» tidligere på dagen.

- Jeg er helt enig med Tonje Randisdatter Tunstad i at arrangementet burde hatt en varsler i panelet. Det har jeg spilt inn også, men jeg tror det gikk litt i lås, at man ikke ønsket at folk utenfra skulle bestemme hvordan konferansen skulle se ut. Det er også et viktig presse-perspektiv, hvordan debatten ser ut fra den siden.

Tunstad er leder i Troms Aps kvinneutvalg og står bak arrangementet som gikk parallelt som en protest til metoo-panelet.

Varsler: - Utelater den ene siden

Giske-varsler Sunniva Andreassen var ikke invitert til «Svarte Natta»-debatten, men deltok i det parallelle arrangementet.

- Jeg synes arrangørene burde vært tydeligere på at dette er en debatt om Giskes opplevelser i møte med pressen, og ikke pakket det inn i en debatt som gir seg ut for å handle om pressedekningen av metoo. For det er det ikke, sa Andreassen til Nettavisen før debatten.

- De kan ikke evaluere pressedekningen av metoo når de utelater den andre siden, varslerperspektivet og betydningen av varsling når media skal avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, mener hun.

- Det føles som å slå meg i bakken

- Det føltes helt håpløst, svarer Sunniva Andreassen Nordlys om hvor vanskelig det var å nå fram i media med historien slik hun ønsket å fortelle den.

Hun ga også der et spark til Svarte Natta-konferansen.

- De gir hele mikrofonstativet til Trond Giske. Det kjennes som et forsøk på å slå meg i bakken, når kun den ene parten får definere hva som gikk galt i dekninga av denne metoo-saken.