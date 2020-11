Trond Giske: - Ligg unna Frps NRK-kutt, Erna!

Aps mediepolitiker Trond Giske advarer regjeringen.

Mandag klokken 11 legger Frp frem sitt alternative budsjett.

Som Nettavisen skrev søndag, vil Frp redusere støtten til statskanalen med to milliarder. Der har regjeringen foreslått 6,6 milliarder kroner til neste år.

Det får Aps mediepolitiker Trond Giske, som er på full fart ut av norsk politikk, til å rase.

- Dette er meget dårlig mediepolitikk, sier Giske til Nettavisen og utdyper sitt syn:

- Et så stort kutt vil først og fremst ramme eldre og barn. De kommersielle aktørene prioriterer program som gir reklameinntekter, slik at det er de mellom 15 og 50 år som er interessante.

Giske sier at mens det ikke er lov til å drive reklame rettet mot barn, er de eldre ikke så interessante for annonsørene.

Advarer Erna

- Det kommer også til å ramme distriktstilbudet hardt. NRK er det eneste tilbudet som er representert i hele landet. Så vi vil få en mye dårlige dekning regionalt, tror han.

Giske kommer med en klar advarsel til statsminister Erna Solberg (H) ved starten av budsjettforhandlingene med Frp:

- Jeg vil også advare regjeringen mot å gå inn i en avtale som skissert med Frp. Dette vil være et brudd på forutsetningene om en fireårsplan, altså ut stortingsperioden, for NRK - for å gi nødvendig stabilitet, sier Giske.

Vil ikke kutte noe

- Du sier et kutt på to milliarder vil blø for kraftig. Kan du være med på et mindre kutt?

- Nei, svarer Giske kontant.

- Jeg mener man skal ha klare krav om at NRK bruker pengene fornuftig, men mener vi ligger på riktig nivå i dag, legger han til.

- Men kan ikke NRK ha godt av effektivisering?

- Jeg tror alle mediehus i dag må se på hvordan de bruker pengene, men så er det et faktum at for eksempel sportsrettigheter blir stadig dyrere, NRK taper her også, så de trenger disse pengene for å kunne hevde seg, mener han.

Giske mener det er viktig å få frem at:

- Spørsmålet er hvem som skal gi et tilbud til dem som ikke er så interessante for annonsørene, og her spiller NRK en avgjørende rolle. Vi har de 5-10 siste årene opplevd en nedgang i antall journalister, og det vil jeg ikke bidra ytterligere til.

Frp: - Helt feil å skjerme NRK

Frps mediepolitiske talsmann, Himanshu Gulati, mener det blir helt feil å verne NRK fra den konkurransen som er en del av andre mediehus sin hverdag.

Frp vil også kutte 200 millioner kroner i støtten til Klassekampen, Dagsavisen, Vårt Land og Nationen.

