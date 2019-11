Trond Giske foran åpen mikrofon for første gang på to år - men varsleren ble ikke invitert

Lenge før den tidligere Ap-nestlederen rekker å trå opp på scenen i Tromsø, har én kommentator trukket seg - og partifellene har arrangert protestarrangement.

TROMSØ (Nettavisen): Debattinnlegg og poster på både Facebook og Twitter har haglet i oppkjøringen til metoo-debatten på mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø.

Fredag 15.30 braker det hele løs.

– Dette er første gang Giske snakker om metoo uten vilkår og for åpen mikrofon. Han møter på en mediekonferanse med 300 journalister og redaktører, og alle har anledning til å stille spørsmål, sier Amund Trellevik til Nettavisen.

Han er sjef for konferansen, som har fått over 350 påmeldte mediefolk. Og det har tatt helt av etter den siste ukens debatt. Arrangøren har dessuten fått en del kritikk, og blant annet skal partifellene til Trond Giske i Arbeiderpartiets kvinnenettverk arrangere et eget protestarrangement som skal foregå samtidig med debatten.

– Dere har ikke invitert så mange fra siden som har vært positiv til metoo, hvorfor ikke?

– Jo, vi hadde jo Hege Ulstein. Vi tror hun hadde vært en meget god debattant. Hun kjenner saken godt, og kjenner Giske og er en erfaren kommentator. Jeg er veldig lei meg for at hun trakk seg, sier Trellevik.

«Giske-show»

Debatten som har rast har definitivt ikke bare handlet om metoo, men vel så mye om hvorfor Dagsavisen-kommentator Hege Ulstein trakk seg som deltaker i paneldebatten. Hun har markert seg som en tøff kritiker av Trond Giske og samboeren Haddy Njies fremtreden.

– Jeg ble invitert til og takket ja til en pressedebatt om metoo. Det har nå utviklet seg til noe som kan se ut som et Giske-show. Det takker jeg nei til, skrev Ulstein på egen Facebook-side.

Trellevik vil ikke svare på Nettavisens spørsmål om hvilke andre paneldeltakere de har hatt på blokka, og hvorvidt det har vært andre avslag. Det er politisk redaktør Kjetil Alstadheim fra Dagens Næringsliv som erstatter Hege Ulstein, og panelet består nå av Alstadheim, Trond Giske, Fredrik Virtanen, som var en svensk journalist som kom i sentrum av en metoo-skandale i Sverige, Elin Sørsdahl fra TV 2 og Nettavisens redaktør Erik Stephansen.

Varsleren i saken mot Virtanen er tiltalt for grov ærekrenkelse, og saken skal opp i retten i Sverige i slutten av november ifølge Aftonbladet.

I tillegg kommer Linda Makboul som laget en dokumentar om svensk presses håndtering av metoo-saker. Hun ble senere felt i svensk PFU for å ha krenket en varslers privatliv.

- Har ikke blitt spurt

Nettavisen har vært i kontakt med et knippe personer som kunne vært naturlig å spørre. Ikke alle har svart på henvendelsen ennå, men både Giske-varsler Sunniva Andreassen og sjefredaktør i feministmagasinet Altså, Ida Eliassen-Coker bekrefter overfor Nettavisen at de ikke har blitt spurt.

De skal i stedet innlede protestarrangementet til Aps kvinnenettverk.

– Jeg har ikke blitt spurt. Hvis jeg ble det, ville jeg vurdert å stille opp om panelet ble balansert, sier Eliassen-Coker til Nettavisen.

Giske-varsler Andreassen sier det er behov for et alternativ til debatten på Svarte Natta.

- Jeg reagerer ikke på at Giske deltar på noe som helst. Men jeg synes arrangørene burde vært tydeligere på at dette er en debatt om Giskes opplevelser i møte med pressen, og ikke pakket det inn i en debatt som gir seg ut for å handle om pressedekninga av metoo. For det er det ikke, sier hun til Nettavisen.

Hun hevder det ikke er noe protestarrangement.

- Ingen tar til orde for å nekte noen i å diskutere Giske-saken, Bar-Vulkan eller maktkamper i Ap. Men behovet for et alternativ til den debatten Svarte Natta inviterer til er stor. De kan ikke evaluere pressedekningen av metoo når de utelater den andre sidens perspektiver. Og det er det som blir viktig å få frem i innledningen min. Varslerperspektivet og betydningen av varsling når media skal avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet, sier Andreassen.

- Har du blitt spurt om å sitte i metoo-panelet av Svarte Natta?

- Nei, svarer Andreassen til Nettavisen.

Giske ville bedt varsleren

Trond Giske selv er ordknapp overfor Nettavisen om arrangementet hvor han er blitt så sentral.

– Gleder du deg?

– Jeg vil ikke si at jeg gleder meg, men det er alltid hyggelig å komme til Tromsø, sier Giske.

Utover det henviser Giske til sitt intervju med Nordlys. Der uttalte han blant annet at han skulle ønske at Andreassen hadde blitt invitert til panelet.

- Jeg tror det hadde vært klokt å invitere Sunniva Andreassen til seminaret. Formålet med delen av konferansen er å belyse pressens arbeid, og da tror jeg også hennes perspektiv er nyttig for journalistene og redaktørene som er tilstede. Hun har også viktige erfaringer med mediene og den siden av saken er en viktig del av sakskomplekset, sier han til Nordlys.

Temaet for debatten fredag er pressens håndtering av metoo. Svarte Natta-sjef Trellevik er veldig opptatt av å presisere at det ikke er en debatt om kampanjen metoo.

– Vårt mål har vært å få en presseetisk debatt om hvordan media har jobbet med metoo. Dette er egentlig en nerdedebatt for oss pressefolk, sier han.

Amund Trellevik er sjef for mediekonferansen Svarte Natta i Tromsø. Foto: Espen Teigen

Anklagene om å være et show for Trond Giskes potensielle comeback i politikken, synes ikke arrangøren noe om.

– Vi er ingen brikke i Trond Giskes spill. Han brukte lang tid på å komme tilbake til oss og bekrefte at han ville være med på dette. Hvis dette var en del av Giskes plan for å bygge seg opp politisk, hadde det vært langt lettere veier enn denne debatten, sier Trellevik.

- Panelet har en kraftig slagside

Bak det nevnte protestarrangementet står Tonje Randisdatter Tunstad som er leder i Troms Aps kvinneutvalg.

- Hvorfor mener du det blir feil at Giske deltar i debatten «Hva gikk galt da pressen dekket metoo?»

- Jeg har ikke sagt at det er feil at han deltar i debatten. Det skal han få lov til.

Det er premisset for debatten jeg mener er feil, i og med at jeg mener panelet har en kraftig slagside, sier Tunstad til Nettavisen.

- Når man inviterer til debatt bør man belyse sakens sider. Derfor opprettet vi et alternativt arrangement for å belyse sakens andre side, nyansere debatten og sørge for at flere stemmer blir hørt, legger hun til.

Dagsavisen Hege Ulstein skulle opprinnelig delta i debatten. Foto: Roald, Berit (Scanpix)

Nettavisen har også vært i kontakt med Hege Ulstein.

- Hva slags, om noen, debatter vedrørende #metoo mener du Trond Giske kan delta i?

- Jeg synes ikke det er opp til meg å bestemme eller mene noe om hvilke debatter Giske kan og ikke kan delta i. Det hadde vært rart. For meg har dette handlet om hva jeg ønsket å delta i, og at jeg ikke ønsket å delta i debatten slik den ble da premissene endret seg.

- Hvordan opplever du den massive dekningen saken har fått denne uken?



- Når det gjelder oppmerksomheten denne uka, så synes jeg det har vært fint å kunne opplyse mer utfyllende om min begrunnelse og mine vurderinger. Så håper jeg at noen debattanter har sett det viktige i at man forholder seg til hva andre faktisk har sagt og ment, og ikke legger ord i munnen på dem. Hvis flere holder seg til det, tror jeg det er et positivt bidrag til kvaliteten på denne og andre debatter, svarer Ulstein Nettavisen.

