Trond Giske gjør rikspolitisk comeback

Deltar på Debatten i NRK torsdag kveld.

Stortingsrepresentant Trond Giske (Ap) deltar i Debatten torsdag, melder NRK.



Det er første gang etter #metoo-sakene og sykmeldingsperioden at vi ser ham på den nasjonale arena.

Der møter han KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Frps Jon Helgheim for å diskutere kirkepolitikk i Vår Frue kirke i Trondheim.

- Jeg er overrasket



– Jeg er overrasket over at Giske gjør dette allerede nå. Jeg opplever at han har holdt en lav profil i offentligheten, og ikke ønsket mye medieoppmerksomhet, sier Adresseavisens politiske kommentator Tone Sofie Aglen til NRK.

I begynnelsen av januar trakk Giske seg som nestleder i partiet. Han

Adresseavisens politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

mistet også det prestisjefulle vervet som finanspolitisk talsmann.

10. februar innledet han årsmøtet til dannelsen av Orkland Arbeiderparti.

Full forvirring

Etter helgens fylkesårsmøte i Trøndelag, har det hersket full forvirring om Giskes rolle i grasrotarbeidet som forhåpentlig skal få Ap på fote.

På fylkesårsmøtet i helgen ble det vedtatt at Giske skulle lede idenettverket. Men tirsdag var ikke dette så åpenbart likevel:

- Inntil vi hørte Ap-leder Jonas Gahr Støre i Politisk Kvarter i morges, trodde vi det. Enten har Støre misforstått eller så har alle vi andre gjort det, sa politisk redaktør i Adresseavisen, Tone Sofie Aglen, til Nettavisen - og la til at:

- Jeg merker meg forøvrig at leder i Trøndelag Ap, Anne Marit Mevassvik, i dag uttaler seg mer ullent om hva som er Giskes rolle.

- Giske vil få et særlig ansvar

Nettavisen spurte fylkesleder Anne Marit Mevassvik i Trøndelag Ap om dette.

- Hvem skal lede det nye idénettverket i Trøndelag Ap, Mevassvik?

- Uttalelsen som årsmøter har vedtatt gir ikke en beskrivelse av et ferdig prosjekt. Men er en skisse som det nye styret må ta videre og konkretisere organisering, innhold, finansiering osv, svarte hun.

Om Giskes rolle, sier Mevassvik:



- Trond Giske, som Trøndelag Aps mest erfarne/sentrale politiker er viktig for prosjektet og vil få et særlig ansvar. I første omgang handler det om å utvikle/konkretisere innhold osv i samarbeid med styret.

- Støre gjør dumt i å overse grasrota



- Hvordan opplever Ap-ledelsen mobiliseringen rundt Giske, Aglen?

- Støre liker ikke dette, mens Stenseng virker som hun står nærmere Giske politisk. Også Støre har sagt at Giske skal få bygge opp tillit igjen, men det kan se ut som Støre og Stenseng har litt ulik tidshorisont.

- Hva synes du om Støres håndtering av saken?

- Støre gjør dumt i overse grasrota i Trøndelag, for der er det mange med ektefølt bekymring for partiets fremtid. Dette handler om mye mer enn Giske, det bør partilederen ta inn over seg, mener Aglen.

