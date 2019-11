Trond Giske med kraftsalve mot norske presse: - Det ble umulig

Tidligere Ap-leder Trond Giske mener han ble satt i en umulig situasjon.

TROMSØ (Nettavisen): Med minus elleve kuldegrader ute, var det knyttet store forventninger til «metoo-debatten» på «Svarte natta»-konferansen, med blant annet Trond Giske (Ap) i panelet.

Det store spørsmålet som skal besvares er: «Hvordan gikk det med presseetikken da #metoo tok verden med storm?»

Tidligere nestleder i Ap, Trond Giske, kom med en kraftsalve mot norsk presse i sin innledning.

- Det var pressen som var skyld i at jeg trakk meg i januar, det ble helt umulig å stå i, sier Giske.

Han kritiserer både Hege Ulstein direkte og flere VG oppslag, hvor han mener det ble slått fast at han var en syndebukk.

- Jeg fikk ingen mulig til å forsvare meg, så lenge jeg ikke ble kjent med innholdet i varslene.

– Jeg lurer på om pressen faktisk sjekker varsler

Giske roser TV 2 og Aftenposten for å gå gjennom sin dekning, samt Kildeutvalget som har sett på bruken av anonyme kilder. Men er ikke forsiktig med å angripe pressen.

Trond Giske under metoo-debatten på konferansen Svarte Natta. Foto: Espen Teigen

Han mener pressen har sviktet på enkelte punkter. Giske hevder pressen i enkelte tilfeller ikke sjekket om varsler hadde blitt levert.

– Jeg har lurt på om pressen sjekker om varslene faktisk er levert inn, og hva de inneholder. jeg vet at det ikke alltid har skjedd. Ikke misforstå meg: Det finnes et rom der for å være varsler uten å være det - er noe pressen bør være oppmerksom på, sier Giske.

Har du eksempler, spurte debattleder Anki Gerhardsen.

– Det er flere eksempler på saker hvor det sies at det er varsler, uten at de er levert. Den dagen med pølsefestkvelden da Hanne Skartveit (politisk redaktør VG, journ. anm.) sto på TV-en og beklaget på vegne av VG. Da var det en kvinne som ikke ble invitert inn til denne debatten, og VG publiserte en sak i det kvinnen gikk av skjermen. Problemet med den saken var at det var aldri levert noe varsel, sier Giske.

Giske fikk både ris og ros fra mediekritiker Trygve Aas Olsen.

– Ofrene i denne saken er ikke Trond Giske. Det er kvinnene som fikk tunga hans dyttet ned i halsen, sier han.

– Men jeg er enig i at vi burde fått mer innsyn i hva varslene gikk ut på, sa han.

Anklaget som «voldtektsmann»

Først ut i debatten var den svenske journalisten, Fredrik Virtanen, som i svenske medier ble hengt ut som «voldtektsmann».

- Da tenkte jeg at mitt liv var slutt, det var rene inkvisisjonen, sier Virtanen, som beskriver seg selv som en «drittsekk».

Det var ikke hold i anklagen, og om et par uker kommer rettssaken opp mot kvinnen som stod bak de falske beskyldningene.

- Det ser jeg frem til, sier Virtanen, som ikke legger skjul på at:

- Jeg var en drittsekk, det var i en periode mye sex, narko og groupies - og jeg oppførte meg dårlig. Jeg kunne kalle både kvinner og menn for «hore», men jeg var ikke voldelig.

Han er svært kritisk til svensk presse, som han mener opererte i flokk, var forutinntatt og ikke lot ham komme til orde.

Pressedebatt om metoo på Svarte natta, her med Fredrik Virtanen og ordstyrer Anki Gerhardsen. Foto: Espen Teigen

Hissig opptakt

Debatten som startet klokken 15.30 har engasjert og provosert i opptakten. Dagsavisens Hege Ulstein trakk seg fra panelet fordi hun syntes det ble for skjevt og til fordel for Giske og ikke «varslerne».

Dermed består panelet foruten Giske av, tidligere journalist Fredrik Virtanen, SVT-journalist Lina Makboul, DN-redaktør Kjetil Bragli Alstadheim, Nettavisen-redaktør Erik Stephansen, IJs Trygve Aas Olsen, TV 2-journalist Elin Sørsdahl og forfatter Anja Sletteland.

Varsler: - Utelater den ene siden

- Jeg synes arrangørene burde vært tydeligere på at dette er en debatt om Giskes opplevelser i møte med pressen, og ikke pakket det inn i en debatt som gir seg ut for å handle om pressedekninga av metoo. For det er det ikke, sa Giske-varsler Sunniva Andreassen til Nettavisen torsag.

- De kan ikke evaluere pressedekningwn av metoo når de utelater den andre sidens perspektiver. Og det er det som blir viktig å få frem i innledningen min i morgen. Varslerperspektivet og betydningen av varsling når media skal avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet.

Et steinkast unna, møtes noen av dem som opponerer mot debatten. Foto: Heidi Schei Lilleås

Anonyme kilder til besvær

Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap) i januar 2018, og partiet konkluderte i varslersakene med at han hadde brutt partiets interne regelverk. En seks sekunders dansesnutt fra «Bar Vulkan» satt en stopper for hans opprykk i Trøndelag Ap og førte til en grundig selvransakelse hos VG. De ble også felt på flere punkt i PFU for dette.

I ettertid har særlig den massive bruken av anonyme kilder i disse sakene blitt diskutert, og denne uken kom Kildeutvalgets rapport.