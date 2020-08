Trond Giske under fylkesårsmøte: - Jeg har noe å si

Trond Giske er på plass under fylkesårsmøtet i Trøndelag etter den siste ukens dramatikk.

Saken oppdateres.

Trond Giske møter lørdag opp på årsmøtet i Trøndelag, skriver Dagbladet, og forteller avisa at han har noe på hjertet.

- Det er alltid godt å komme til Trøndelag Ap, sier Giske til Dagbladet.

- Jeg kommer til å ta ordet, jeg har noe å si, legger han til.

Ifølge TV 2 vil Giske ta ordet under debatten lørdag.

Følg fylkesårsmøtet direkte øverst i saken.

Trond Giske ankommer Trøndelag Arbeiderparti sitt fylkesårsmøte på Clarion Hotel og Congress Trondheim lørdag. Dagen før ble det kjent at Marit Bjerkås blir innstilt som ny leder og at Giske gir seg i politikken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Dramatiske dager

Trond Giske skrev fredag et innlegg på Facebook der det kommer frem at han gir seg i politikken.

Innlegget kommer kort tid etter at valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti valgte å innstille Marit Bjerkås som ny leder i fylkeslaget.

Mange skal ha blitt overrasket da sistnevnte ble foreslått. Flere medier meldte tidligere fredag at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol var favoritt til å bli ny leder da det ble klart at valgkomiteen ville komme med en ny innstilling. I stedet innstilte valgkomiteen på Bjerkås.

Leder i valgkomiteen, Arild Grande, skal, ifølge blant annet TV 2, ha fått informasjon om at det kunne komme et varsel dersom favoritt til ledervervet, Ingvild Kjerkol, ble innstilt.

Overfor NRK raser Kjerkol lørdag.

– Lederen i valgkomiteen har brutt alt det vi har av rutiner for både valgprosesser og varslingsrutiner. Det må det tas et oppgjør med. Det vil ikke være å starte en ny kultur å fortsette det løpet Arild Grande har kjørt den siste uka, sier hun til NRK under fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Ingvild Kjerkol skal ha ligget an til å bli fylkesleder. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny innstilling

Giske var opprinnelig enstemmig innstilt som ny fylkesleder mandag, men AUF trakk sin støtte til Giske torsdag kveld etter at Sandra Skillingsås fortalte om sine personlige opplevelser med Trond Giske og Trøndelag Ap i et intervju med Adresseavisen.

I etterkant av at AUF trakk sin støtte, ble det kjent at valgkomiteen holdt krisemøte. De kom fredag med en ny innstilling der Trond Giske ikke er en del av lederkabalen. Det ble likevel spekulert på om det kunne bli kampvotering dersom det kom benkeforslag om Giske under ledervalget lørdag.

– Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomiteens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag, vil følge den oppfordringen, skriver Giske i innlegget sitt.

Han oppfordrer i stedet årsmøtet om å slutte enstemmig opp om Bjerkås lørdag.

– Hun er en politiker etter mitt hjerte og glad i det samme grasrotpartiet som jeg er, sier han til Adresseavisen.

Les også: Ap har mottatt et nytt varsel mot Trond Giske - slik svarer han

Bjerkås: - En kjempeheftig uke

Marit Bjerkås mener den siste uken viser at hun har en stor jobb foran seg, dersom hun blir valgt til ny fylkesleder.

– Det har vært en kjempeheftig uke, og det som har foregått har vært tøft for mange. Men jeg er veldig glad for at vi samles her nå og gleder meg til mange gode politiske diskusjoner gjennom dagen, sier Marit Bjerkås til NTB på vei inn til fylkesårsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti.

Dagen før fylkesårsmøtet i Trøndelag lørdag ble det kjent at Marit Bjerkås (t.v) blir innstilt som ny leder. Trond Giske (t.h) gir seg i politikken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Den nye lederen velges lørdag.

Erik Stephansen: Denne gangen har ikke Giske rett i kritikken mot mediene

– Tror du at du vil klare å samle partiet og skape ro i rekkene?

– Jeg er helt sikker på at jeg ikke har sjans til å klare det selv. Vi har et helt styre og er et godt lag, og så håper jeg at partiet og laget har lyst til å bidra til at vi kan bygge oss opp igjen, sier Bjerkås.

Hun sier at hun er forberedt på at det kan komme benkeforslag om Kjerkol, og at det kan gå til kampvotering under fylkesårsmøtet.

– Sånn som denne uken har vært, så vet vi ingenting før årsmøtet er ferdig. Det er jeg forberedt på, men samtidig er det en enstemmig innstilling som er lagt fram. Det blir uansett spennende å se hvordan dette går.

Les også: Trond Giske: – Har forståelse for om Trøndelag Ap velger noen andre