Trøndelag Arbeiderparti kommer med ny innstilling fredag ettermiddag

- Dette var Giskes sjanse, og det gikk veldig galt, sier valgforsker Johannes Bergh til Nettavisen.

Trond Giskes (53) comeback i Trøndelag Ap er på ny stoppet, i aller siste liten.

Giske trakk seg som nestleder i Ap i januar 2018, etter flere varsler om seksuell trakassering. Så ble han vraket i tolvte time som fylkesstyremedlem i hjemfylket, etter den famøse Bar Vulkan-videoen ( som VG har beklaget).

Torsdag ble imidlertid alt snudd på hodet. En ny varslersak fra 2014 kom på bordet, Ap-politikere mobiliserte sin Giske-motstand i et opprop, Trøndelag AUF trakk sin støtte, valgkomitéen hadde krisemøte, Giske uttalte seg på Facebook - og dermed var det duket for en ny leder.

Får fasiten fredag

Fredag ettermiddag får vi vite hvem valgkomiteen i Trøndelag Ap innstiller som ny fylkesleder:

«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag,» skriver valgkomiteens leder Arild Grande i en SMS til NTB.

Les også: Bernt Aardal: - Giske-saken er en konstant verkebyll - kan true regjeringsspørsmålet

- Dette var Giskes sjanse

Nettavisen har snakket med valgforsker Johannes Bergh ved UiO.

- Hva betyr dette for Giskes videre politiske karriere?

- Dette var sjansen Giske hadde og som gikk veldig galt, så på kort sikt ser det mørkt ut. Det er vanskelig å se for seg en renominasjon i Trøndelag nå, sier Bergh til Nettavisen.

- Hvorfor gikk dette så galt?

- Det er delvis Giskes egen feil, han har ikke tatt en tydelig nok oppgjør med sin egen fortid og de handlinger han har stått for, og så er det et resultat av hele metoo-bevegelsen: Man vurderer ting annerledes nå enn for tre-fire år siden.

- Det er forholdsvis gamle historier som dukker opp, hva sier det om sprengkraften hos de som ikke ønsker ham i fremskutte posisjoner?

- Det viser at det er stor misnøye mot Giske at sakene kommer opp igjen og igjen - og nå like før et valg. Men det er også et uttrykk for at han er koblet til mange historier, kanskje kommer det flere.

Valgforsker Johannes Bergh påpeker at Giske er avhengig av en ting: Tillit. Foto: Heidi Schei Lilleås

- Roer seg til Giske stikker hodet frem igjen

- Hvor lettet er Ap-leder Jonas Gahr Støre i dag?

- Jeg vet ikke, men det er ønskelig for Støre og Ap å legge dette bak seg nå.

Bergh legger ikke skjul på at han er overrasket over den vendingen saken tok torsdag:

- Ja, egentlig. Det har skjedd utrolig mye på kort tid.

- Kommer det til å roe seg rundt Giske nå?

- Ja, helt til han forsøker seg på nytt. Når han stikker hodet frem igjen, blir det bråk, tror Bergh.

Trøndelag Arbeiderparti vil holde ledervalg som planlagt på fylkesårsmøtet lørdag, men det blir trolig navneendringer.

Arild Grande, leder valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti, sier til NTB at de kommer med ny innstilling fredag ettermiddag. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Ledervalg lørsdag

Fylkessekretær Jan Thore Martinsen bekrefter at ledervalget går som planlagt lørdag.

Les også: Valgkomiteen i Trøndelag Ap vraker Giske-innstillingen

Tone Våg, tidligere ordfører i Snåsa, fastholder sitt kandidatur som leder for Trøndelag Ap.

– Jeg har ikke trukket mitt kandidatur, jeg har ingen grunn til å gjøre det. Så får vi se om de mener det er aktuelt å bruke meg, sier Våg til NTB.

Torsdag kveld forkastet valgkomiteen mandagens innstilling der Trond Giske ble foreslått som ny fylkesleder.

Les også: AUF-lederen håper trønderne lytter til ungdommen og varslerne

Årsaken til at valgkomiteen i går valgte å jobbe videre var at innstillingen ikke lenger var enstemmig, meldte Adresseavisen. Torsdag kveld trakk Trøndelag AUF sin støtte til Trond Giske som fylkesleder.

Dette sa Trond Giske da Nettavisen møtte ham i Trøndelag i januar: