Trønder-Avisa: Ingvild Kjerkol aktuell som lederkandidat i Trøndelag Ap

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (45) seiler opp som ny Giske-utfordrer.

Torsdag kveld opplyste valgkomiteen i fylkeslaget at innstillingen med Trond Giske på topp ikke lenger gjelder.

– Nå jobbes det også med alternative løsninger, og Trønder-Avisa får opplyst fra flere kilder at stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol kan bli foreslått som ny fylkesleder, skriver Trønder-Avisa fredag.

Kjerkol er partiets helsepolitiske talsperson og en av de mest kjente Ap-navnene fra Trøndelag.

Det har ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Kjerkol fredag formiddag.

Kortvarig glede

Mandag ble Trond Giske enstemmig innstilt som ny fylkesleder - men gleden ble kortvarig.

Torsdag ble alt snudd på hodet. En «ny» varslersak fra 2014 kom på bordet, Ap-politikere mobiliserte sin Giske-motstand i et opprop, Trøndelag AUF trakk sin støtte til Giske, valgkomitéen hadde krisemøte, Giske uttalte seg på Facebook - og innen midnatt så vi konturene av en helt ny politisk situasjon.

Fredag ettermiddag får vi vite hvem valgkomiteen i Trøndelag Ap innstiller som ny fylkesleder:

«Valgkomiteen er innstilt på å lage et nytt forslag som presenteres en gang utpå ettermiddagen i dag,» skriver valgkomiteens leder Arild Grande i en SMS til NTB.

– Ser mørkt ut

Nettavisen har snakket med valgforsker Johannes Bergh ved UiO.

- Hva betyr dette for Giskes videre politiske karriere?

- Dette var sjansen Giske hadde og som gikk veldig galt, så på kort sikt ser det mørkt ut. Det er vanskelig å se for seg en renominasjon i Trøndelag nå, sier Bergh til Nettavisen.

- Hvorfor gikk dette så galt?

- Det er delvis Giskes egen feil, han har ikke tatt en tydelig nok oppgjør med sin egen fortid og de handlinger han har stått for, og så er det et resultat av hele metoo-bevegelsen: Man vurderer ting annerledes nå enn for tre-fire år siden, understreker Bergh.